காலாவதி ஆன Lays, Kurkure, Maggiக்கு புது எக்ஸ்பைரி தேதி.. மோசடி கும்பல் கைது..
மும்பை அருகே நவி மும்பையில் நடத்தப்பட்ட உணவு பாதுகாப்பு சோதனையில், பிரபல உணவு மற்றும் குளிர்பான நிறுவனங்களின் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி தேதிகளை மாற்றி, அவற்றை மீண்டும் பேக்கிங் செய்து ஏற்றுமதிக்கு தயாரித்ததாக கூறப்படும் மோசடி கும்பல் சிக்கியுள்ளது. மகாராஷ்டிரா உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்தினரும், நவி மும்பை போலீஸ் குற்றப்பிரிவினரும் இணைந்து நடத்திய இந்த சோதனை ஆகஸ்ட் 24 முதல் 29 வரை டர்பே TTC தொழிற்பேட்டையில் நடைபெற்றது.
சோதனையில் Lays, Kurkure, Maggi, Knorr, Rasoi, Hellmann's, Thums Up, Limca உள்ளிட்ட பிரபல பிராண்டுகளின் ஏராளமான பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. குறிப்பாக பல்வேறு சுவைகளில் Lay's மற்றும் Kurkure பாக்கெட்டுகளும், Maggi நூடுல்ஸ், Knorr சூப், Rasoi கறி பேஸ்ட், Hellmann's மயோனைஸ் உள்ளிட்ட பொருட்களும் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உணவுப் பொருட்களின் அசல் உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி தேதிகளை அழிக்க இன்க்ஜெட் பிரிண்டர்கள், தின்னர்கள் மற்றும் பிரத்யேக ஸ்டிக்கர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மேலும், பொருட்களின் மூலப்பொருள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து விவரங்கள் அடங்கிய லேபிள்களும் அகற்றப்பட்டு புதிய ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மொத்தம் 10 ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய 8,442 கார்ட்டன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மதிப்பு சுமார் ரூ.75.21 லட்சம் என உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் லேபிள் இல்லாத மற்றும் காலாவதியான உணவுப் பொருட்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. டெல்லி மற்றும் நொய்டாவைச் சேர்ந்த ஏற்றுமதி-இறக்குமதி நிறுவனங்களுக்கும் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்பு இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் உணவுப் பொருட்களின் பேக்கேஜிங் மற்றும் காலாவதி தேதிகளை நுகர்வோர் எவ்வளவு கவனமாக பார்க்க வேண்டும் என்பதையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. குறிப்பாக ஏற்றுமதிக்கு தயாராகும் பொருட்களில் தகவல்கள் மாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva