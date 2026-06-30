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Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (11:10 IST)

முடிவுக்கு வருகிறதா FM ரேடியோஸ்!... இத மட்டும் பண்ணலனா இழுத்து மூட வேண்டியதுதான்!..

fm radio
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (11:10 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (11:14 IST)
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இந்தியாவில் கடந்த 20 வருடங்களாகவே FM நிறுவனங்கள் மக்களிடம் பிரபலமாகி நெருக்கமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. மக்களுக்கு ரேடியோ கேட்கும் பழக்கம் என்பது பல வருடங்களாகவே இருக்கிறது. அதை நவீனப்படுத்தி FM ரேடியோ என்கிற பெயரில் இந்தியா முழுவதும் FM ரேடியோக்கள் துவங்கப்பட்டன. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை போன்ற தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் பல FM நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டன.

அதன்பின் பல சின்ன நகரங்களிலும் FM ரேடியோ வந்துவிட்டன. ஊரில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகள், பிரபலங்களின் பேட்டி மற்றும் திரைப்பட பாடல்கள் அதில் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அதில் ஒலிபரப்பப்படும் விளம்பரங்கள் FM நிறுவனங்களுக்கு வருவாயை கொடுத்து வருகிறது. சென்னை போன்ற நகரங்களில் கார்களில் பயணம் செய்பவர்கள் FM கேட்பதை ஒரு பழக்கமாகவே கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்களுக்கு தேவையான பல நல்ல விஷயங்களும் FM ரேடியோவில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.. அதுவும் சென்னையில் பல FM நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

ஆனால் தற்போது இந்தியாவில் FM ரேடியோ நிறுவனங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு காரணம் ரேடியா நிறுவனங்கள் தொடர் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றன. அரசின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களின் போட்டியால் பல FM நிறுவனங்கள் தங்களின் உரிமங்களை திருப்பி ஒப்படைத்து வருகின்றன.

ஆல் இந்தியா ரேடியோவுக்கு கொடுப்பது போல தனியார் FM நிறுவனங்களுக்கும் செய்தி ஒளிபரப்புக்கு அனுமதி, ஜிஎஸ்டி குறைப்பு ஆகியவற்றை அமல்படுத்தாவிட்டால் பல FM நிலையங்கள் மூடப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்படும் என சொல்லப்படுகிறது.

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