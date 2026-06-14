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நீதிபதி முன் விவாகரத்து பத்திரத்தை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த பெண்.. ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்...
டெல்லி நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கிற்காக ஆஜரான தம்பதியினர், தங்களுக்குள் இருந்த ஐந்து ஆண்டுகால கசப்பான சட்ட போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவந்து, நீதிமன்ற அறையிலேயே ஒன்றுசேர்ந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது.
சிக்ஹா மற்றும் சௌரப் ஆகிய இருவருக்கும் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. ஆனால், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவருக்குள்ளும் ஏற்பட்ட தகராறு, விவாகரத்து வழக்கு வரை சென்றது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இழுத்தடிக்கப்பட்டு வந்தது. இதனால் சிக்ஹாவின் குடும்பத்தினர் கடும் மன உளைச்சலுக்கும், நிதி நெருக்கடிக்கும் ஆளாகினர். சிக்ஹாவின் தந்தை தனது சேமிப்பு முழுவதையும் வழக்கிற்காக செலவழித்த நிலையில், திடீரென அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது.
வசதிக்குறைவு காரணமாக அவர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அறிந்த சௌரப், தங்களுக்குள் இருந்த பகையை மறந்து, உடனடியாக அவரை குருகிராமில் உள்ள ஒரு சிறந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றி உரிய சிகிச்சை கிடைக்க உதவினார். சௌரப்பின் இந்த மனிதநேயமிக்க செயல் சிக்ஹாவின் மனதில் இருந்த கோபத்தை முற்றிலுமாக மாற்றியது.
இதற்கு அடுத்த நாள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, நீதிபதி சௌரப்பிடம் விவாகரத்து குறித்து கேட்டார். அப்போது சௌரப் சிக்ஹாவை பார்த்து புன்னகைக்க, உணர்ச்சிவசப்பட்ட சிக்ஹா, நீதிமன்ற அறையிலேயே விவாகரத்து பத்திரங்களை கிழித்தெறிந்துவிட்டு ஓடிச்சென்று தனது கணவரை கண்ணீருடன் கட்டியணைத்துக் கொண்டார். சட்ட வாதங்களால் முடியாததை ஒரு சிறிய அன்பான செயல் சாதித்துக் காட்டியுள்ளது.
Edited by Siva
இரண்டு குழந்தைகளும் எங்கள் குழந்தை இல்லை.. தம்பதியின் வழக்கால் அதிர்ச்சி அடைந்த நீதிமன்றம்..
ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனை ஒன்றில், ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்ட தம்பதிக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் தங்களது சொந்த குழந்தைகள் இல்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. ராகுல் ரத்தோர் மற்றும் அவரது மனைவி கடந்த ஆண்டு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டனர்.
நீதிபதி முன் விவாகரத்து பத்திரத்தை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த பெண்.. ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்...
இந்தியாவுக்கு புதிய வரி!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப் ஆரம்பிச்சிட்டாரே!..
தவறான ஊசி போட்டதால் பரிதாபமாக பலியான 3 வயது குழந்தை.. எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலேயே அலட்சியமா?
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில், இரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மூன்று வயது குழந்தை ஒன்றுக்கு, தவறுதலாக 'ஃபார்மலின்' ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்டதால் அக்குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திசுக்களை பதப்படுத்த ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இரசாயனம், மருந்துக்கு பதிலாக செலுத்தப்பட்டதே இந்த விபரீதத்திற்கு பிரதான காரணமாகும்.
214 கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் குழு நியமனம்.. ஆர்வமுள்ள ஆன்மீகவாதிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள முக்கிய கோயில்களின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில், சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயில் உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மொத்தம் 214 முக்கிய கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.