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நீதிபதி முன் விவாகரத்து பத்திரத்தை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த பெண்.. ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்...

டெல்லி நீதிமன்றம்
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (09:34 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (09:29 IST)
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டெல்லி நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கிற்காக ஆஜரான தம்பதியினர், தங்களுக்குள் இருந்த ஐந்து ஆண்டுகால கசப்பான சட்ட போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவந்து, நீதிமன்ற அறையிலேயே ஒன்றுசேர்ந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது.
 
சிக்ஹா மற்றும் சௌரப் ஆகிய இருவருக்கும் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. ஆனால், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவருக்குள்ளும் ஏற்பட்ட தகராறு, விவாகரத்து வழக்கு வரை சென்றது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இழுத்தடிக்கப்பட்டு வந்தது. இதனால் சிக்ஹாவின் குடும்பத்தினர் கடும் மன உளைச்சலுக்கும், நிதி நெருக்கடிக்கும் ஆளாகினர். சிக்ஹாவின் தந்தை தனது சேமிப்பு முழுவதையும் வழக்கிற்காக செலவழித்த நிலையில், திடீரென அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது.
 
வசதிக்குறைவு காரணமாக அவர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அறிந்த சௌரப், தங்களுக்குள் இருந்த பகையை மறந்து, உடனடியாக அவரை குருகிராமில் உள்ள ஒரு சிறந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றி உரிய சிகிச்சை கிடைக்க உதவினார். சௌரப்பின் இந்த மனிதநேயமிக்க செயல் சிக்ஹாவின் மனதில் இருந்த கோபத்தை முற்றிலுமாக மாற்றியது.
 
இதற்கு அடுத்த நாள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, நீதிபதி சௌரப்பிடம் விவாகரத்து குறித்து கேட்டார். அப்போது சௌரப் சிக்ஹாவை பார்த்து புன்னகைக்க, உணர்ச்சிவசப்பட்ட சிக்ஹா, நீதிமன்ற அறையிலேயே விவாகரத்து பத்திரங்களை கிழித்தெறிந்துவிட்டு ஓடிச்சென்று தனது கணவரை கண்ணீருடன் கட்டியணைத்துக் கொண்டார். சட்ட வாதங்களால் முடியாததை ஒரு சிறிய அன்பான செயல் சாதித்துக் காட்டியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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