வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (12:57 IST)

"என் மகனுக்காக" ... புற்றுநோயுடன் போராடிய தந்தை மகனுக்கு எழுதிய கடைசி கடிதம்..!

தீவிரமான புற்றுநோயால் காலமான தனது தந்தையின் துயரமான போராட்டத்தை பற்றி மகன் ஒருவர் ரெட்டிட் தளத்தில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார். 
 
2023 அக்டோபரில் புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்ட இவரது தந்தை, 18 கீமோதெரபிகள் மற்றும் ஒரு பெரிய அறுவை சிகிச்சை உட்பட தாங்க முடியாத வலிகளை சகித்துக்கொண்டார். 2025 மே மாதம் புற்றுநோய் மீண்டும் எலும்புகளுக்கு பரவியதால், அவர் மேலும் ஆறு கீமோதெரபிகளை எதிர்கொண்டார். இறுதியில், தன் மகனின் கைகளை பிடித்தபடியே அவர் காலமானார்.
 
சடங்குகளுக்கு பிறகு, மகன் கண்டெடுத்த தந்தையின் டைரியில் "என் மகனுக்காக" என்ற தலைப்பில் ஒரு குறிப்பு இருந்தது. அதில், வாழ்க்கையில் சோகம் ஏற்பட்டால் பதற்றப்படாமல் குடும்பத்தை கவனித்துக்கொள்ளுமாறு தந்தை மகனை வலியுறுத்தி இருந்தார்.
 
இந்தக் குறிப்பையும், அதில் இருந்த காப்பீட்டு விவரங்களையும் கண்ட மகன், "குடும்பத்தை கவனித்துக் கொள்ளும் நம்பிக்கையுடன் அவர் புறப்பட்டிருக்கலாம் என்பதை நான் புரிந்துகொண்டேன்" என்று எழுதியுள்ளார். இந்த உணர்வுப்பூர்வமான பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி, பல பயனர்களை கண்ணீரில் ஆழ்த்தியதுடன், மகனுக்கு பலரும் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.
 
கூட்டணி கட்சிகளின் செய்தியாளர் சந்திப்பு.. ஆனால் தேஜஸ்வி படம் மட்டும்.. பாஜக கிண்டல்..!

கூட்டணி கட்சிகளின் செய்தியாளர் சந்திப்பு.. ஆனால் தேஜஸ்வி படம் மட்டும்.. பாஜக கிண்டல்..!'மகாகத்பந்தன்' தலைவர்களின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பதாகையில், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவின் புகைப்படம் மட்டும் பிரதானமாக இடம்பெற்றிருந்தது, பாஜக-வின் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

மலேசியா மாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ளாததற்கு இதுதான் காரணம்: காங்கிரஸ் விமர்சனம்..!

மலேசியா மாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ளாததற்கு இதுதான் காரணம்: காங்கிரஸ் விமர்சனம்..!பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மலேசியாவில் நடைபெறவுள்ள ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் நேரில் கலந்துகொள்வதை தவிர்த்தது, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பை சந்திப்பதை தவிர்ப்பதற்காகவே என்று காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

வலுவிழந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று எந்த திசை நோக்கி நகரும்?

வலுவிழந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று எந்த திசை நோக்கி நகரும்?வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது வலுவிழந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கூகுள் கண்டுபிடித்த புதிய அல்காரிதம்.. Material Science துறைகளில் புரட்சி.. 13000 மடங்கு அதிவேகம்..!

கூகுள் கண்டுபிடித்த புதிய அல்காரிதம்.. Material Science துறைகளில் புரட்சி.. 13000 மடங்கு அதிவேகம்..!கூகுள் நிறுவனம் புதியதாக கண்டுபிடித்துள்ள புதிய 'குவாண்டம் எக்கோஸ்' (Quantum Echoes) அல்காரிதம், மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பை துல்லியமாக அளவிட உதவும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பு, புதிய பொருட்களை அடையாளம் காணும் பொருள் அறிவியல் (Material Science) ஆகிய துறைகளில் ஒரு முக்கிய சகாப்தத்தை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுகவிடம் 5 தொகுதிகளை கேட்க முடிவு! இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!

திமுகவிடம் 5 தொகுதிகளை கேட்க முடிவு! இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திமுக கூட்டணியில் 5 தொகுதிகளை கேட்க முடிவு செய்துள்ளதாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தெரிவித்துள்ளது.

