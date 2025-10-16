ரிசார்ட்டில் நடந்த 'ரேவ் பார்ட்டி’.. 14 பெண்கள் உள்பட 50 பேர் கைது..!
ஐதராபாத் புறநகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு ரிசார்ட்டில் நடந்த 'ரேவ் பார்ட்டி' தொடர்பாக, ஆந்திராவை சேர்ந்த 14 பெண்கள் உட்பட 50 பேரை தெலுங்கானா காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
தொழிலதிபர் கே.சந்தர் ரெட்டிக்கு சொந்தமான ரிசார்ட்டில், ஒரு உர நிறுவனம் தனது டீலர்களுக்கு வெகுமதி அளிப்பதற்காக இந்த பார்ட்டியை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. திடீர் சோதனை நடத்திய காவல்துறை, அங்கிருந்த 50 பேரைக் கைது செய்ததுடன், வெளிநாட்டு மதுபானங்களையும் பறிமுதல் செய்தது.
இந்த நிகழ்வில் நிறுவன நிர்வாகத்திற்கு இருக்கும் தொடர்புகள் குறித்து காவல்துறை தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது. விதிகள் மீறலின் அளவு மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு என்ன என்பதைத் தீர்மானிப்பதே விசாரணையின் நோக்கம்.
ரேவ் பார்ட்டிகளுக்கு எதிராகத் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் தெலுங்கானா காவல்துறையின் மற்றொரு வெற்றியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நடந்த இதேபோன்ற சோதனையில், 22 சிறார்கள் உட்பட 65 பேர் போதைப்பொருட்களுடன் பிடிபட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
