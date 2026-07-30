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  4. father tried to kill his own daughter for dowry money
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (16:57 IST)

ரூ.40 லட்சம் பணத்திற்காக மகளை கத்தியால் குத்திய தந்தை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...

dowery money
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:57 IST)
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பொதுவாக வரதட்சனை கேட்டு மணப்பெண்ணின் கணவர் மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினர் அந்த பெண்ணை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்த சம்பவங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அல்லது வரதட்சணை கொடுமை தாங்க முடியாமல் பெண்கள் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவங்களும் இந்தியாவில் நிறைய நடந்திருக்கிறது.

ஆனால் பெங்களூரில் வரதட்சணை பணத்திற்காக ஒரு தந்தையே தனது சொந்த மகளை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

பெங்களூரில் வசித்து வருபவர் நாகேந்திரா. இவரின் மகள் துர்கா ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். சமீபத்தில் துர்காவுக்கு திருமணம் நிச்சயக்கப்பட்டது. துர்காவை திருமணம் செய்து கொள்ள மணமகனிடன் ரூ.40 லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என துர்காவின் தந்தை நாகேந்திரா கேட்டிருக்கிறார். இதற்கு மணமகனும் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால் அதற்கு துர்கா எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்.

அதோடு மணமகனிடம் ‘நீங்கள் எங்க அப்பாவுக்கு கொடுக்க வேண்டாம்’ எனவும் சொல்லியிருக்கிறார். இதில் ஆத்திரமடைந்த துர்காவின் தந்தை நாகேந்திரா மகளையே பார்க்கவேண்டும் என சொல்லி கல்லூரிக்கு சென்று அவரின் கழுத்து மற்றும் நெஞ்சில் பலமுறை கத்தியால் குத்தி இருக்கிறார். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சாய்ந்த துர்கா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து நாகேந்திராவை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.


About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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