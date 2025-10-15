புதன், 15 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (10:52 IST)

ஐபிஎஸ் அதிகாரியை கைது செய்யும் வரை இறுதி சடங்கு செய்ய மாட்டோம்: தற்கொலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.!

ஹரியானா மாநிலம் ரோதக்கில், உதவி ஆய்வாளர் சந்தீப் குமார் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியான அம்னீத் பூரன் குமாரை கைது செய்யும் வரை சந்தீப்பின் உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்ய மறுத்து, சடலத்தை சொந்த கிராமத்திற்குக் கொண்டு சென்று போராட்டத்தில் சந்தீப் மனைவி ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
லஞ்ச வழக்கில் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரியின் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலரை சந்தீப், கைது செய்ததால், ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியால் துன்புறுத்தப்பட்டதாக குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
 
தற்கொலைக்கு முன் சந்தீப் விட்டு சென்ற மூன்று பக்க கடிதம் மற்றும் காணொளி செய்தியில், மறைந்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ஒய். பூரன் குமார் மீது ஊழல், சாதி அரசியல் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகக் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். நேர்மையான விசாரணை கோரியே தற்கொலை செய்துகொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

பங்குச்சந்தை இன்று உண்மையாகவே ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!

பங்குச்சந்தை இன்று உண்மையாகவே ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக காலையில் ஏற்றத்தில் வர்த்தகமானாலும், சில மணி நேரங்களில் மீண்டும் சரிந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு நஷ்டத்தை கொடுத்து வந்தது. இந்த நிலையில், இன்று காலை பங்குச்சந்தை நல்ல ஏற்றத்தை கண்டுள்ள நிலையில், இன்று உண்மையாகவே முழு நாளும் ஏற்றத்தில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செத்தா எத்தனை பேர் வருவாங்க? டெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக செத்து விளையாடிய விமானப்படை வீரர்! - பட பாணியில் சம்பவம்!

செத்தா எத்தனை பேர் வருவாங்க? டெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக செத்து விளையாடிய விமானப்படை வீரர்! - பட பாணியில் சம்பவம்!தான் இறந்தால் எவ்வளவு பேர் வருவார்கள் என்பதை பார்க்க திரைப்பட பாணியில் பீகாரை சேர்ந்த நபர் செய்த சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை.. சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில், பேருந்து குறித்த முக்கிய தகவல்..!

தீபாவளி பண்டிகை.. சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில், பேருந்து குறித்த முக்கிய தகவல்..!தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை பயணிகளுக்காக, தாம்பரம் மாநகர காவல்துறையினர் முக்கிய போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மதுரையில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவன் கையில் துப்பாக்கி.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்..!

மதுரையில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவன் கையில் துப்பாக்கி.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்..!மதுரை, சம்பக்குளம் பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு 10-ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர் ஒருவர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனி தங்கம் கனவுல மட்டும்தான்? புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை! இன்றைய விலை நிலவரம்!

இனி தங்கம் கனவுல மட்டும்தான்? புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை! இன்றைய விலை நிலவரம்!நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.1,960 விலை உயர்ந்த தங்கம் இன்று மேலும் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.

