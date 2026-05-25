ஆதார் கார்டு இருக்கும் எல்லோருக்கும் இலவச எலக்ட்ரிக் சைக்கிளா? மத்திய அரசு விளக்கம்!
சமூக ஊடகங்களில் பொதுமக்களை ஏமாற்றும் நோக்கில் பல்வேறு போலி செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது பேஸ்புக்கில் 'Dealdukaaan99' என்ற கணக்கிலிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோ ஒன்று பகிரப்பட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், இந்தியாவில் ஆதார் கார்டு வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் மத்திய அரசு சார்பில் இலவசமாக எலக்ட்ரிக் சைக்கிள்கள் வழங்கப்படும் என்பது முற்றிலும் தவறான தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தகவல் பொதுமக்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் சரிபார்ப்பு அமைப்பு இதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு முற்றிலும் போலியானது என்றும், பிரதமரோ அல்லது மத்திய அரசோ ஆதார் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இலவச எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் வழங்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் அறிவிக்கவில்லை என்றும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
இதுபோன்ற போலியான காணொளிகளையும், விளம்பரங்களையும் நம்பி பொதுமக்கள் தங்களது தனிப்பட்ட விவரங்களை இணையதளங்களில் பகிர்ந்து ஏமாற வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் உண்மையான நலத்திட்டங்கள் மற்றும் அதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ விபரங்களை அறிந்துகொள்ள பொதுமக்கள் http://myscheme.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை மட்டுமே அணுக வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!
வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.