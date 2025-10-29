புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (08:53 IST)

டெல்லியில் செயற்கை மழை முயற்சி தோல்வி.. மிகப்பெரிய மோசடி என ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு..!

டெல்லியில் செயற்கை மழை முயற்சி தோல்வி.. மிகப்பெரிய மோசடி என ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு..!
டெல்லியில் கடுமையாக அதிகரித்துள்ள காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க, சுமார் 53 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்ட செயற்கை மழைக்கான முயற்சி தோல்வியடைந்தது. '
 
இன்று காலை டெல்லி மேகமூட்டத்துடனும் புகையுடனும் காட்சியளித்தது. ஆனந்த் விஹார், ஐடிஓ போன்ற பகுதிகளில் காற்றின் தரக் குறியீடு 'மிகவும் மோசமான' நிலையில் நீடிக்கிறது.
 
ஐஐடி-கான்பூருடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இந்த செயற்கை மழை  சோதனையில், போதுமான ஈரப்பதம் இல்லாததால் செயற்கை மழை பெய்யவில்லை என்று அரசு ஒப்புக்கொண்டது. இருப்பினும், துகள்கள் குறைய முயற்சி உதவியதாக தெரிவித்துள்ளது.
 
இந்த முயற்சி தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து அரசியல் மோதல் வெடித்துள்ளது. எதிர்க்கட்சியான ஆம் ஆத்மி கட்சி இது ஒரு "பெரிய மோசடி" என்றும், பாஜக இந்திரனின் புகழை திருட முயற்சிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
டெல்லியில் ஒரு துளிகூட மழை பெய்யவில்லை என்று ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் சௌரப் பரத்வாஜ் விமர்சித்தார்.

Edited by Siva

சிவகாசியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2959 பேர்.. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா?

சிவகாசியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2959 பேர்.. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா?விருதுநகர் மாவட்டத்தின் சிவகாசி பகுதியில் தெருநாய்களின் தாக்குதல் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட விவரங்களின்படி, கடந்த 19 மாதங்களில் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் 2,959 பேர் தெருநாய் கடியால் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

எங்களை தாக்கினால் 50 மடங்கு பதிலடி கொடுப்போம்.. ஆப்கனுக்கு பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை..!

எங்களை தாக்கினால் 50 மடங்கு பதிலடி கொடுப்போம்.. ஆப்கனுக்கு பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை..!பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிஃப், ஆப்கானிஸ்தானின் காபூல் நிர்வாகம் இந்தியாவின் கைப்பாவையாக செயல்படுவதாகக் கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். பாகிஸ்தான் மீது எந்தவொரு தாக்குதல் நடந்தாலும், அதற்கு 50 மடங்கு வலுவான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தவெகவின் புதிய 28 நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்.. தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்க விஜய் உத்தரவு..!

தவெகவின் புதிய 28 நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்.. தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்க விஜய் உத்தரவு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அன்றாட செயல்பாடுகளை திறம்பட ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில், கட்சி தலைவர் விஜய் 28 உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய நிர்வாகக் குழுவை நியமித்துள்ளார்.

கரையை கடந்தது 'மோன்தா'.. சென்னையில் மீண்டும் வெயில்.. மக்கள் நிம்மதி..!

கரையை கடந்தது 'மோன்தா'.. சென்னையில் மீண்டும் வெயில்.. மக்கள் நிம்மதி..!தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 'மோன்தா' புயலாக வலுப்பெற்றது. நேற்று காலை மேலும் தீவிரமடைந்த மோன்தா, வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் ஆந்திரக் கடலோர பகுதியான மசூலிப்பட்டினம் – கலிங்கப்பட்டினத்திற்கு இடையே, காக்கிநாடாவிற்கு அருகாமையில் கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது.

காவலர் பயிற்சி: திருச்சூரில் மைதானத்தில் இளம் பெண் உயிரிழப்பு

காவலர் பயிற்சி: திருச்சூரில் மைதானத்தில் இளம் பெண் உயிரிழப்புகேரள மாநிலம் திருச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த 22 வயதான பட்டதாரி பெண் ஆதித்யா, காவலர் பணிக்காக விண்ணப்பித்திருந்தார். இதற்காக, அவர் உடல் தகுதி தேர்வுக்கு தீவிரமாக தயாராகி, தினமும் மைதானத்திற்கு சென்று ஓட்டப்பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com