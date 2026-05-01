அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 5 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்காக நாடு முழுவதும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது. இதற்கிடையில் வெளியாகியுள்ள எக்சிட் போல் கணிப்புகள் வாக்காளர்களின் மனநிலையை ஓரளவிற்கு பிரதிபலிப்பதாக உள்ளன.
அசாம் மாநிலத்தில் பிஜேபி தலைமையிலான கூட்டணிக்கு தெளிவான வெற்றி கிடைக்கும் என நான்கு முக்கிய கணிப்புகளுமே ஒருமித்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளன. குறிப்பாக, 'டுடேஸ் சாணக்யா' கணிப்பு 126 இடங்களில் 102 இடங்களை வழங்கி பிஜேபியின் பெரும்பான்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது.
மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸை விட பிஜேபி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று ஐந்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
கேரளாவில் ஆளும் இடதுசாரி முன்னணியை விட காங்கிரஸ் தலைமையிலான யுடிஎஃப் முன்னிலை வகிக்கிறது. புதுவையிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என ஆறு கணிப்புகளில் ஐந்து கணிப்புகள் ஒருமனதாக கூறுகின்றன. அதே நேரத்தில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு வலுவான மூன்றாவது சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளதை இந்த கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
'டுடேஸ் சாணக்யா' கணிப்பின்படி தவெக 40 இடங்கள் வரை பெறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், எக்சிட் போல்கள் இறுதி முடிவுகள் அல்ல என்பதால், மே 4-ஆம் தேதி வெளிவரப்போகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளே தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும்.
