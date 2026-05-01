வெள்ளி, 1 மே 2026
Last Updated : வெள்ளி, 1 மே 2026 (13:42 IST)

அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?

2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 5 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்காக நாடு முழுவதும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது. இதற்கிடையில் வெளியாகியுள்ள எக்சிட் போல் கணிப்புகள் வாக்காளர்களின் மனநிலையை ஓரளவிற்கு பிரதிபலிப்பதாக உள்ளன.
 
அசாம் மாநிலத்தில் பிஜேபி தலைமையிலான கூட்டணிக்கு தெளிவான வெற்றி கிடைக்கும் என நான்கு முக்கிய கணிப்புகளுமே ஒருமித்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளன. குறிப்பாக, 'டுடேஸ் சாணக்யா' கணிப்பு 126 இடங்களில் 102 இடங்களை வழங்கி பிஜேபியின் பெரும்பான்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 
மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸை விட பிஜேபி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று ஐந்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
கேரளாவில் ஆளும் இடதுசாரி முன்னணியை விட காங்கிரஸ் தலைமையிலான யுடிஎஃப் முன்னிலை வகிக்கிறது. புதுவையிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
 
தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என ஆறு கணிப்புகளில் ஐந்து கணிப்புகள் ஒருமனதாக கூறுகின்றன. அதே நேரத்தில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு வலுவான மூன்றாவது சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளதை இந்த கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
 
'டுடேஸ் சாணக்யா' கணிப்பின்படி தவெக 40 இடங்கள் வரை பெறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், எக்சிட் போல்கள் இறுதி முடிவுகள் அல்ல என்பதால், மே 4-ஆம் தேதி வெளிவரப்போகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளே தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும்.
 
கோவில் கோவிலா போய் கும்பிடுறாரே!.. விஜய்க்கு பயம் வந்துடுச்சா?.. பின்னணி என்ன?..நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் விஜய் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என பலரும் சொல்கிறார்கள்.

வேளாங்கண்ணி மற்றும் நாகூர் தர்காவிற்கு செல்லும் விஜய்தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகருமான விஜய், நாளை (மே 2) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்க இருக்கிற நேரத்தில் உருவாகும் புயல்.. எங்கெங்கு கனமழை பெய்யும்?தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் மே மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் கோடை மழையின் தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் மிக பழமையான ஸ்வீட் கடை எது தெரியுமா? 1795ஆம் ஆண்டு திறந்த கடை இதுதான்..!இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தில் இனிப்புகள் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கமாகும். பல தலைமுறைகளை கடந்த பாரம்பரியத்தை கொண்ட பல இனிப்பு கடைகள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், "இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடை எது?" என்ற கேள்விக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான பதில் உள்ளது.

யூடியூப் கிரியேட்டர்களும் இனி வருமான வரி கட்ட வேண்டும்: மத்திய அரசின் புதிய மசோதா..!மக்களவையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள 'தேசிய படைப்பாளர் பொருளாதார மசோதா 2026' (National Creator Economy Bill 2026), சமூக வலைதளங்களில் வருமானம் ஈட்டும் கிரியேட்டர்களை ஒரு அதிகாரபூர்வ தொழில்முறை நிபுணர்களாக மாற்றவுள்ளது.

