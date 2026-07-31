20 ஆண்டுகளுக்கு பின் கொல்கத்தா வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மேற்கு வங்க பாஜக அரசு வரவேற்பு..
சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் இன்று கொல்கத்தா திரும்பினார். கடந்த 2007-ம் ஆண்டு அவரது 'த்விகண்டிதா' புத்தகத்திற்கு எதிராக நடந்த தீவிர போராட்டங்கள் காரணமாக அவர் கொல்கத்தாவைவிட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்.
தற்போது தில்லியில் வசித்து வரும் 63 வயதான தஸ்லிமா நஸ்ரின், விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கியவுடன், தான் இங்கு வருவதை மிகவும் விரும்புவதாகவும், கொல்கத்தாவிலிருந்து தான் எப்போதுமே விருப்பப்பட்டு வெளியேறவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். தன்னை அன்றைய மேற்குவங்க அரசு வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றியதாகவும், ஒரு நாள் திரும்புவேன் என்ற நம்பிக்கை தன்னிடம் இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கொல்கத்தாவின் ரவீந்திர சதான் அரங்கில் நடைபெறும் அடிப்படைவாதத்திற்கு எதிரான நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்துகொள்ள உள்ளார். இந்த நிகழ்வில் மேற்குவங்க முதல்வர் மற்றும் பிரபல எழுத்தாளர் ஷிஷேந்து முக்கோபாத்யாய் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
இதற்கிடையில், இவரது வருகை அம்மாநில அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தரப்பில் கண்டனங்கள் எழுந்தாலும், ஆளுங்கட்சியினர் இதனைப் பெருமையுடன் வரவேற்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். தனது தனிப்பட்ட தாய்வீடு போன்ற கொல்கத்தாவிற்கு பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தஸ்லிமா நஸ்ரின் திரும்பியுள்ள நிகழ்வு அரசியல் மற்றும் இலக்கிய வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva