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ரூ.1,260 கோடிக்கு சொகுசு பங்களாவை விற்ற தொழிலதிபர்.. 10 ஆண்டுக்கு முன் வாங்கிய விலை வெறும் ரூ.304 கோடி தான்...
எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் தலைவர் சுபாஷ் சந்திரா, டெல்லியின் மிக உயர்தர பகுதியான லூட்டியன்ஸ் மண்டலத்தில் உள்ள தனது சொகுசு பங்களாவை 1,260 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ளார். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் மிக விலையுயர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் பரிவர்த்தனைகளில் ஒன்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
டெல்லியின் கன்னாட் பிளேஸ் மற்றும் இந்தியா கேட் அருகே பகவான் தாஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள இந்த பங்களா, சுமார் மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவை கொண்டது. இதனை டெல்லியை சேர்ந்த ஒரு பிரபல தொழிலதிபர் குடும்பம் வாங்கியுள்ளது. ஆனால், வாங்கியவரின் அடையாளம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை. இந்த சொத்து பரிவர்த்தனை டிசம்பர் முதல் வாரத்திற்குள் முழுமையாக நிறைவடையும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சுபாஷ் சந்திரா இந்த பங்களாவை கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் 304 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தார். தற்போது பத்து ஆண்டுகளில் இதன் மதிப்பு நான்கு மடங்குக்கும் மேலாக உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. டெல்லியின் லூட்டியன்ஸ் மண்டலம் என்பது நாட்டின் மிக முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள், நீதிபதிகள், தூதர்கள் மற்றும் பெரும் தொழிலதிபர்கள் வாழும் பகுதியாகும். கோவிட் பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு டெல்லி மற்றும் குருகிராம் பகுதிகளில் இது போன்ற சொகுசு வீடுகளின் விற்பனை மற்றும் மதிப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
Edited by Siva
தூத்துக்குடியில் எச்.டி ஹூண்டாய்: தென் தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய வரலாற்று வெற்றி
உலகப் புகழ்பெற்ற கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான எச்.டி ஹூண்டாய் , தமிழ்நாட்டில் தங்களின் புதிய தடம் பதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் வருகை, கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கு இணையான, அல்லது அதைவிடவும் மிக முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்த மெகா திட்டம் தென் தமிழகத்தின் முக்கிய துறைமுக நகரமான தூத்துக்குடிக்கு வருவது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
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இந்தியாவை யாராவது தாக்கினால் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவும்... ஆனால் அப்போது மோடி பிரதமராக இருக்க வேண்டும்.. டிரம்ப்
பிரான்ஸ் நாட்டின் ஏவியன்-லெ-பெய்ன்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஜி7 உச்சிமாநாட்டின் இடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர். கடந்த 16 மாதங்களில் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் முதல் நேரடி சந்திப்பு இதுவாகும். இந்த சந்திப்புக்குத் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இந்தியாவுடனான உறவு மிகவும் வலுவாக உள்ளதாக தெரிவித்தார்.