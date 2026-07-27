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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (16:48 IST)

தியாகி தர்மேந்திர பிரதான்.. பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்தவருக்கு என்.டி.ஏ எம்பிக்கள் பாராட்டு...

தர்மேந்திர பிரதான்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (16:48 IST)
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நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்த மத்திய முன்னாள் கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், இன்று நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்தார். அப்போது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின்  எம்பிக்கள் அனைவரும் அவரை சூழ்ந்துகொண்டு உற்சாகமான வரவேற்பை அளித்தனர். இந்த சம்பவம் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நாட்டின் ஒற்றுமைக்காகவும், நீட் தேர்வு விவகாரம் தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையிலும் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை தியாகம் செய்துள்ளதாக என்டிஏ எம்பிக்கள் அவருக்கு தங்களது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டனர். பதவியை ராஜினாமா செய்த பிறகு அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அரவணைப்பும் வரவேற்பும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
 
எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் கண்டனங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் நடுவே, தர்மேந்திர பிரதானுக்கு ஆளுங்கூட்டணி எம்பிக்கள் அளித்துள்ள இந்த ஆதரவு அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு தொடர்பான தகவல்கள் தற்போது தேசிய அளவில் பேசுபொருளாகியுள்ளன.
 
 
Edited by Siva
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