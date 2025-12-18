வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (12:02 IST)

தாய், தந்தை உடலை துண்டு துண்டாக வெற்றி ஆற்றில் வீசிய மகன்.. கொடூர சம்பவம்..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஜான்பூரில், பெற்றோரை கொன்று துண்டு துண்டாக வெட்டி ஆற்றில் வீசிய பொறியாளர் அம்பேஷ் என்பவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். 
 
மாற்று மத பெண்ணை திருமணம் செய்த அம்பேஷை அவரது தந்தை ஷியாம் பகதூர் ஏற்க மறுத்ததே இந்த கொடூரமான சம்பவத்திற்கு காரணம் என தெரிகிறது.
 
மனைவியைப் பிரிய முடிவெடுத்த அம்பேஷ், ஈட்டுத் தொகையாக ரூ. 5 லட்சம் தேவைப்பட்டதால் டிசம்பர் 8 அன்று தந்தையிடம் பணம் கேட்டுள்ளார்.
 
பணம் தர மறுத்ததால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், ஆத்திரமடைந்த அம்பேஷ் தனது தாய் மற்றும் தந்தையை ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து கொலை செய்தார். பின்னர், ரம்பத்தால் உடல்களை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி, மூட்டைகளில் கட்டி அதிகாலையில் ஆற்றில் வீசியுள்ளார். "பெற்றோர் கோபித்து கொண்டு சென்றுவிட்டனர்" எனச் சகோதரியிடம் பொய் கூறிவிட்டு தலைமறைவானார்.
 
சந்தேகமடைந்த போலீஸார் அம்பேஷை பிடித்து விசாரித்தபோது, அவர் தனது கொடூர செயலை ஒப்புக்கொண்டார். கொலையான தந்தை மற்றும் தாயின் உடல் பாகங்களை மீட்க ஆற்றில் மூழ்காளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தந்தையின் பிடிவாதமும், மகனின் ஆத்திரமும் ஒரு குடும்பத்தையே சிதைத்த இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

