வியாழன், 5 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva

முதல்வர் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்யும் நிதிஷ்குமார்? பாஜகவுக்கு முதல்வர் பதவியா?

Nithish Kumar
பீகார் அரசியலில் நீண்டகாலம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிதிஷ் குமார், தனது முதலமைச்சர் பதவியை துறந்து மாநிலங்களவைக்கு செல்லவிருப்பது இந்திய அரசியலில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
75 வயதான நிதிஷ் குமார், 10 முறை முதலமைச்சராக பதவியேற்று சாதனை படைத்தவர். தற்போது அவர் விலகுவதை தொடர்ந்து, பீகாரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார்.
 
நிதிஷ் குமாரின் மகன் நிஷாந்த் குமார் துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாஜக தரப்பில் சாம்ராட் சவுத்ரி அல்லது நித்யானந்த் ராய் ஆகியோரது பெயர்கள் முதலமைச்சர் பதவிக்கு பரிசீலனை செய்யப்படுகின்றன. நீண்டகாலமாக நிதிஷ் குமாரின் நிழலிலேயே இருந்து வந்த பாஜக, தற்போது பீகாரில் நேரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறது.
 
பெண்களின் ஆதரவு மற்றும் மதுவிலக்கு போன்ற திட்டங்களால் செல்வாக்கு பெற்றிருந்த நிதிஷ் குமார், வயது முதிர்வு மற்றும் அரசியல் சூழல் காரணமாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் நிதிஷ் குமார் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்த மாற்றம் பீகார் அரசியலில் மட்டுமன்றி, தேசிய அரசியலிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

2 மாநிலங்களவை வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்த திமுக!...

2 மாநிலங்களவை வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்த திமுக!...தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 6 உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் வருகிற ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதியோடு முடிவடைகிறது.

திமுகவுடன் கூட்டணியை உறுதி செய்த காங்கிரஸ்.. ஏமாந்து போன தவெக... வடை போச்சே!...

திமுகவுடன் கூட்டணியை உறுதி செய்த காங்கிரஸ்.. ஏமாந்து போன தவெக... வடை போச்சே!...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் புதிய அரசியல் சக்தியாக உருவாகி வருகிறது..

உறுதியான திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி!.. தொகுதி பங்கீடு ஓவர்!.. செல்வபெருந்தகை பேட்டி!...

உறுதியான திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி!.. தொகுதி பங்கீடு ஓவர்!.. செல்வபெருந்தகை பேட்டி!...திமுக கூட்டணியில் கடந்த 8 வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் நீடித்து வருகிறது.

போரால் எந்த பிரச்சனையும் வராது!. நாங்க இருக்கோம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் நம்பிக்கை..

போரால் எந்த பிரச்சனையும் வராது!. நாங்க இருக்கோம்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் நம்பிக்கை..பொதுவாகவே ஒரு நாட்டில் போர் நடைபெற்றால் அந்த நாட்டோடு வியாபார தொடர்பு வைத்திருக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்

ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் கடலில் தவிக்கும் இந்திய கப்பல்கள்!.. 1100 பேரின் கதி என்ன?..

ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் கடலில் தவிக்கும் இந்திய கப்பல்கள்!.. 1100 பேரின் கதி என்ன?..ஈரான் அரசு அணு ஆயுத உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் கூட்டு தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com