செவ்வாய், 5 மே 2026
  3. தேசியச் செய்திகள்
Last Updated : செவ்வாய், 5 மே 2026 (14:42 IST)

தேர்தல் ஆணையம் உதவியுடன் வாக்குகளை திருடிவிட்டார்கள்: மம்தா பானர்ஜி

மேற்கு வங்க சட்டமன்த் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாபெரும் வெற்றி பெற்று மம்தா பானர்ஜியின் 15 ஆண்டுகால திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. இந்த வெற்றி  குறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி கூறியதாவது:
 
தற்போதைய அரசின் தவறான செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக மக்கள் வாக்களித்துள்ளதாகவும், குறிப்பாக இந்துக்கள் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் பாஜகவிற்குப் பேராதரவு அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். அடுத்த முதல்வர் யார் என்ற கேள்விக்கு, பிரதமர் மோடியின் தலைமையின் கீழ் தேர்தலை சந்தித்ததாகவும், பாஜகவின் கூட்டு தலைமை இது குறித்து முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் பதிலளித்தார்.
 
மறுபுறம், இந்த முடிவுகளை நிராகரித்துள்ள மம்தா பானர்ஜி, தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய படைகளின் உதவியுடன் பாஜக வாக்குகளை திருடியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
தேர்தலுக்கு முன்பே 89 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாகவும், பல இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை வேண்டுமென்றே நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் புகார் தெரிவித்துள்ளார். தோல்வியைக் கண்டு அஞ்சாமல் தனது கட்சியினர் 'புலிக்குட்டிகளை போல' தொடர்ந்து போராடுவார்கள் என்றும் மம்தா சூளுரைத்துள்ளார்.
 
விஜய்க்கு வாழ்த்து!. ஆனா திமுகவுக்குதான் என் சாப்போர்ட் - மீண்டும் ஏழரை இழுக்கும் சத்யராஜ்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கவுள்ளது.

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவிருக்கிறது. திமுக 75 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஆட்சி அமைப்பது எப்படி?.. நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் ஆலோசனை!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று காலை எண்ணப்பட்டது. துவக்கம் முதலே விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வந்தது

ஒரே மாநிலத்திலும் ஆட்சியை இழந்த கம்யூனிஸ்ட்.. இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் இல்லை..!இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக, 1977ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு முதன்முறையாக நாட்டின் எந்தவொரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஸ்டாலின்.. எதிர்க்கட்சியாக பயணம் தொடரும் என பதிவு..!2026 தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மாபெரும் அரசியல் மாற்றத்தை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது முதலமைச்சர் பதவியை முறைப்படி ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

