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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (14:01 IST)

இந்திய கிராங்களில் ஸ்டார்லிங்க் சேவை.. எலான் மஸ்க் திட்டம்...

Starlink India
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (14:01 IST)
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இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவையை வழங்குவது குறித்து எலான் மஸ்க் மற்றும் அவரது ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் மீண்டும் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 
 
நாட்டின் தொலைதூர மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வேகமான இணைய இணைப்பை வழங்கும் நோக்கில், தனது 'ஸ்டார்லிங்க்'  சேவையை அறிமுகப்படுத்த அந்நிறுவனம் இந்திய விண்வெளித் துறை மேம்பாடு மற்றும் அங்கீகார மையத்திடம் மீண்டும் விண்ணப்பித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
முன்னதாக பாதுகாப்பு சார்ந்த காரணங்களால் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடம் இத்தீவட்டம் தடைபட்ட நிலையில், அனைத்து விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்த பின்னரே வணிகரீதியான சேவை தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஸ்டார்லிங்க் தொழில்நுட்பமானது பாரம்பரிய தொலைத்தொடர்பு டவர்கள் மற்றும் ஃபைபர் கேபிள்களைச் சார்ந்திராமல், குறைந்த பூமி வட்டப்பாதையில் இயங்கும் செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் நேரடியாக இணைப்பை வழங்குகிறது. 
 
குறிப்பாக, வழக்கமான கட்டமைப்புகளைக் கொண்டு செல்ல முடியாத குக்கிராமங்களுக்கும், பேரிடர் காலங்களில் தடையற்ற தகவல் தொடர்புக்கும் இது மாற்று வழிகளாகப் பயன்படும். இருப்பினும், ஜியோ அல்லது ஏர்டெல் போன்ற பாரம்பரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு இது மாற்றாக இருக்க முடியாது என்றும், குறிப்பாக மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள பெருநகரங்களில் இதன் வேகம் குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
 மேலும், இதற்கான ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு மற்றும் விலை நிர்ணயம் தொடர்பான இறுதி முடிவுகளை மத்திய அரசு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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