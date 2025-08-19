செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (08:20 IST)

தேர்தலில் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் நீக்கம்: முதல் கட்சியே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மக்கள் கழகம்'

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல், ஆறு ஆண்டுகளாக எந்தவொரு தேர்தலிலும் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் பதிவை நீக்கம் செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அத்தகைய கட்சிகளுக்கு விளக்க அறிவிப்பாணைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முடிவின் ஒரு பகுதியாக, திருப்பூரில் செயல்பட்டு வரும் 'சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மக்கள் கழகம்' என்ற கட்சியின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட உள்ளது. கடந்த 2019 முதல் இந்த கட்சி எந்தத் தேர்தலிலும் போட்டியிடவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
 
இதையடுத்து, தங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை நேரில் அளிப்பதற்காக, ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன் சென்னை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு அந்தக் கட்சியின் தலைமைப் பொறுப்பாளருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணை முடிந்த பிறகு, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தனது இறுதி உத்தரவைப் பிறப்பிக்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், அவை தேர்தல் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்பதில்லை என்பது கவனிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு ஆரோக்கியமான ஜனநாயக நடைமுறை அல்ல என்று தேர்தல் ஆணையம் கருதுகிறது. இதன் காரணமாக, நீண்ட காலமாக தேர்தலில் போட்டியிடாத கட்சிகளின் பதிவை நீக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

தவெகவின் மதுரை மாநாடு.. பிரமாண்டமான ஏற்பாடுகள்.. 4 மணி நேர அரசியல் புயல்..!

தவெகவின் மதுரை மாநாடு.. பிரமாண்டமான ஏற்பாடுகள்.. 4 மணி நேர அரசியல் புயல்..!நடிகர் விஜய் தனது அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாட்டை மதுரையில் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார். வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த மாநாடு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தலைமையில், மதுரை மாவட்ட நிர்வாகிகள் மாநாட்டிற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

திடீரென ஏர்டெல் நெட்வொர்க்கில் ஏற்பட்ட சிக்கல்: வாடிக்கையாளர்கள் அவதி

திடீரென ஏர்டெல் நெட்வொர்க்கில் ஏற்பட்ட சிக்கல்: வாடிக்கையாளர்கள் அவதிஏர்டெல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தின் சேவைகளை அணுகுவதில் அதன் பயனர்கள் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருவதாக புகார்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த 30 நிமிடங்களாக, பிரபல சேவை குறைபாடுகளை கண்காணிக்கும் இணையதளத்தில் பெரும்பாலான பயனர்கள் ஏர்டெல் சேவைகளில் சிக்கல்களை சந்திப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். சில பயனர்கள் மொபைல் இணைய இணைப்பிலும், 'சிக்னல் இல்லை' என்றும் புகார் அளித்து வருகின்றனர்.

விபத்தில் இறந்த நபரின் பிணத்தை தள்ளுவண்டியில் எடுத்து சென்ற காவல்துறை அதிகாரி: அதிர்ச்சி சம்பவம்

விபத்தில் இறந்த நபரின் பிணத்தை தள்ளுவண்டியில் எடுத்து சென்ற காவல்துறை அதிகாரி: அதிர்ச்சி சம்பவம்தெலங்கானா மாநிலத்தில், இறந்த ஒருவரின் உடலை ஒரு காவல்துறை அதிகாரி தள்ளுவண்டியில் எடுத்து செல்ல நேர்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்து 46 மணிநேரம் பேசலாம்: இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் Honor X7c 5G ஸ்மார்ட்போன்

ஒருமுறை ரீசார்ஜ் செய்து 46 மணிநேரம் பேசலாம்: இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் Honor X7c 5G ஸ்மார்ட்போன்Honor நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Honor X7c இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், அதன் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி திறன் மற்றும் மேம்பட்ட அம்சங்களுக்காக பெரிதும் பேசப்படுகிறது. இது ஆகஸ்ட் 20 முதல் Honor விற்பனை நிலையங்களிலும், ஆன்லைன் தளங்களிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும்.

ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்தேன்.. ஜெயலலிதா ஆட்சியை கொண்டு வருவோம்: சசிகலா

ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்தேன்.. ஜெயலலிதா ஆட்சியை கொண்டு வருவோம்: சசிகலாஅதிமுக கட்சி தற்போது பலவீனமாகத்தான் இருக்கிறது என்றும், அதனை களையவே தான் இருப்பதாகவும் வி.கே. சசிகலா தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தைச் சந்தித்தது உண்மைதான் என்றும், ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டுவருவோம் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com