புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (10:23 IST)

பிஹாரைப் பின்பற்றி நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: தேர்தல் ஆணையம் புதிய திட்டம்
இந்தியாவில், வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்க தேர்தல் ஆணையம் ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. பிஹார் மாநிலத்தில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதை போன்று, 2026 ஜனவரி 1 முதல் நாடு முழுவதும் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகளை நீக்கி, புதிய வாக்காளர்களை சேர்ப்பது மற்றும் இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்குவது ஆகும். 
 
இந்தத் திட்டத்தின்படி, அனைத்து மாநிலத் தேர்தல் அதிகாரிகளுடனும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் நாடு முழுவதும் இந்தப் பணி நடைபெறும்.
 
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல்களை நேர்மையாகவும், துல்லியமாகவும் நடத்துவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான படியாக இருக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
 
தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!

தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வர்த்தக வரிகளை விதித்தால் இந்திய பங்குச்சந்தை மோசமான சரிவை சந்திக்கும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் முழுவதும் பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது, அந்த யூகங்கள் தவறானவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்த நிலையில், டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி, ஒரு கிராம் தங்கம் ₹9,700-க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று அதன் விலை ₹10,150-ஐ எட்டியது. இது, ஒரே வாரத்தில் ஒரு கிராமுக்கு சுமார் ₹500 அதிகரித்திருப்பதை காட்டுகிறது.

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!

இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள்: பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவு..!அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்துள்ள நிலையில், விசா கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், 100% வரி விதிப்பேன் என்று மிரட்டி வரும் நிலையில் இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அதிபர் ட்ரம்ப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஆவலுடன் உள்ளேன். இந்திய - அமெரிக்க மக்களின் ஒளிமயமான, செழிப்பான வளர்ச்சியைப் பாதுகாக்க நாம் இணைந்து பணியாற்றுவோம்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியா மீது 100% வரி.. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்த ட்ரம்ப்!

இந்தியா மீது 100% வரி.. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்த ட்ரம்ப்!ரஷ்யாவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில், அந்த நாட்டுடன் எண்ணெய் வர்த்தகம் செய்யும் இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு 100% வரி விதிக்க வேண்டும் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழுத்தம் கொடுத்ததாக ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகளிடமிருந்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா வாழ்த்து..!

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா வாழ்த்து..!குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் 452 வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார். இதனால் அவர் நாட்டின் 15-வது குடியரசுத் துணைத் தலைவராக பதவியேற்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

