வியாழன், 12 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (11:49 IST)

8 மாத பெண் குழந்தை கடத்தல்.. ஒரு மணி நேரத்தில் மீட்ட போலீஸ்.. திருட்டு தம்பதி கைது..!

வடகிழக்கு டெல்லியின் கஜூரி காஸ் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட எட்டு மாத குழந்தை, காவல்துறையினரின் அதிரடி நடவடிக்கையால் ஒரு மணி நேரத்தில் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கடந்த மார்ச் 9-ஆம் தேதி, கஜூரி காஸ் மேம்பாலத்தின் கீழ் வசிக்கும் 45 வயது பெண்மணி, உணவு தருவது போல் நடித்த ஒரு பெண் தனது குழந்தையை கடத்தி சென்றதாக புகார் அளித்தார். புகாரை பதிவு செய்த காவல்துறையினர், இன்ஸ்பெக்டர் ராகேஷ் யாதவ் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
 
விசாரணையின் முடிவில், ரூப் நகர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த 30 வயது பெண்ணை கைது செய்த போலீஸார், குழந்தையை அவரிடமிருந்து மீட்டனர். விசாரணையில், அந்த கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது கணவர் பவனும் கைது செய்யப்பட்டார். 
 
மீட்கப்பட்ட குழந்தை பாதுகாப்பாக தாயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள டெல்லி போலீஸார், இந்த கடத்தலின் பின்னணியில் வேறு ஏதேனும் கும்பல் உள்ளதா என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

