  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. ED Uncovers Fake App Scam at Over 100 Toll Plazas Across India
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (16:36 IST)

100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...

tollgate
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (16:36 IST)
google-news
நாடு முழுவதும் போலி செயலிகளை பயன்படுத்தி வாகன ஓட்டிகளிடம் சட்டவிரோதமாக சுங்க கட்டணம் வசூலித்ததாக கூறப்படும் 100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் தொடர்பான மோசடியை அமலாக்கத் துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. பாஸ்டேக் ஸ்டிக்கர் இல்லாத வாகனங்களை குறிவைத்து இந்த முறைகேடு நடத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
அங்கீகரிக்கப்படாத ‘மோப்டேட்டா’ மற்றும் ‘எனி’ எனப்படும் இரண்டு செயலிகளை பயன்படுத்தி, வாகன ஓட்டிகளிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. வசூலித்த பணத்திற்கு போலியான ரசீதுகளும் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த செயலிகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை இணையதளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு இருந்ததாகவும் விசாரணையில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
இந்த மோசடி தொடர்பாக செப்டம்பர் 2-ம் தேதி உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், ஜம்மு-காஷ்மீர், மேற்கு வங்கம் மற்றும் டெல்லி-என்சிஆர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 14 இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. இதில் ரூ.1 கோடி ரொக்கம், வங்கிக் கணக்கு புத்தகங்கள், முக்கிய வங்கி ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், 8 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த மோசடியில் மிகப்பெரிய கும்பல் செயல்பட்டிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். முக்கிய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இதுகுறித்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஒரே டூவிலரில் சென்ற 4 மாணவிகள் பேருந்து மோதி பலி.. முதல்வர் விஜய் இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவி...

யுடியூப்பில் சமையல் கற்று மாசம் ரூ.25 லட்சம் சம்பாதிக்கும் இளைஞர்!.. வீடியோ உள்ளே...

யுடியூப்பில் சமையல் கற்று மாசம் ரூ.25 லட்சம் சம்பாதிக்கும் இளைஞர்!.. வீடியோ உள்ளே...தற்போதெல்லாம் இளைஞர்கள் செய்வதற்கு பல புது புது தொழில்கள் வந்து விட்டன. சாஃப்ட்வேர் துறையில் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கும் நபர்கள் கூட தைரியமாக அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சமோசா கடையும், காப்பி ஷாப்பும் வைத்து அதைவிட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறார்கள்..

இல்லாத தொழிற்சாலையை மூட கோரிக்கை விடுத்தாரா எம்.எல்.ஏ.. அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்...

இல்லாத தொழிற்சாலையை மூட கோரிக்கை விடுத்தாரா எம்.எல்.ஏ.. அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்...ராணிப்பேட்டையில் இல்லாத ஜே.கே. டயர் தொழிற்சாலையை மூடுவது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடந்ததாக வெளியான தகவல் தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...

100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...நாடு முழுவதும் போலி செயலிகளை பயன்படுத்தி வாகன ஓட்டிகளிடம் சட்டவிரோதமாக சுங்க கட்டணம் வசூலித்ததாக கூறப்படும் 100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் தொடர்பான மோசடியை அமலாக்கத் துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. பாஸ்டேக் ஸ்டிக்கர் இல்லாத வாகனங்களை குறிவைத்து இந்த முறைகேடு நடத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ஒரே டூவிலரில் சென்ற 4 மாணவிகள் பேருந்து மோதி பலி.. முதல்வர் விஜய் இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவி...

ஒரே டூவிலரில் சென்ற 4 மாணவிகள் பேருந்து மோதி பலி.. முதல்வர் விஜய் இரங்கல் மற்றும் நிதியுதவி...நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே நடந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு மாணவிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொன்னையார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது சுபிதா, தனது சகோதரிகளான 17 வயது நிவேதா, 13 வயது தனுஸ்ரீ மற்றும் 12 வயது அபிநயா ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.

கஜானா காலி!. விஜய்க்கு தூக்கம் வரல!.. தூய்மை பணியார்களிடம் பேசிய அமைச்சர்கள்!...

கஜானா காலி!. விஜய்க்கு தூக்கம் வரல!.. தூய்மை பணியார்களிடம் பேசிய அமைச்சர்கள்!...பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூய்மை பணியாளர்கள் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு மேல் போராடி வருகிறார்கள்