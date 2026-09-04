100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் போலி செயலிகள் மூலம் கட்டணம்.. அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிப்பு...
நாடு முழுவதும் போலி செயலிகளை பயன்படுத்தி வாகன ஓட்டிகளிடம் சட்டவிரோதமாக சுங்க கட்டணம் வசூலித்ததாக கூறப்படும் 100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் தொடர்பான மோசடியை அமலாக்கத் துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. பாஸ்டேக் ஸ்டிக்கர் இல்லாத வாகனங்களை குறிவைத்து இந்த முறைகேடு நடத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அங்கீகரிக்கப்படாத ‘மோப்டேட்டா’ மற்றும் ‘எனி’ எனப்படும் இரண்டு செயலிகளை பயன்படுத்தி, வாகன ஓட்டிகளிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. வசூலித்த பணத்திற்கு போலியான ரசீதுகளும் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த செயலிகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை இணையதளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு இருந்ததாகவும் விசாரணையில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த மோசடி தொடர்பாக செப்டம்பர் 2-ம் தேதி உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், ஜம்மு-காஷ்மீர், மேற்கு வங்கம் மற்றும் டெல்லி-என்சிஆர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 14 இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. இதில் ரூ.1 கோடி ரொக்கம், வங்கிக் கணக்கு புத்தகங்கள், முக்கிய வங்கி ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், 8 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மோசடியில் மிகப்பெரிய கும்பல் செயல்பட்டிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். முக்கிய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இதுகுறித்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
Edited by Siva