சனி, 29 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (11:46 IST)

ராபிடோ ஓட்டுநர் கணக்கில் ரூ.331 கோடி பரிவர்த்தனை நடந்தது எப்படி: அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அதிர்ச்சி உண்மை..!

ராபிடோ ஓட்டுநர் கணக்கில் ரூ.331 கோடி பரிவர்த்தனை நடந்தது எப்படி: அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அதிர்ச்சி உண்மை..!
சட்டவிரோத சூதாட்ட வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில் அதிர்ச்சிகரமான பண பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ராபிடோ பைக் ஓட்டுநரின் வங்கிக்கணக்கில் ஆகஸ்ட் 2024 முதல் ஏப்ரல் 2025 வரை ரூ.331.36 கோடி டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது.
 
இந்த கணக்கிலிருந்து ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமாக, குஜராத் இளைஞர் அரசியல் பிரமுகர் ஆதித்ய ஜுலா-வின் உதய்பூர் ஆடம்பர திருமணத்திற்காகச் செலவிடப்பட்டுள்ளது. ஓட்டுநருக்கு மணமக்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
 
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தக் கணக்கின் மூலம் சட்டவிரோத சூதாட்ட செயலிகளில் இருந்து கிடைத்த பணத்தை மறைக்க, மூன்றாம் தரப்பு கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
இத்தகைய மோசடிகளில் சிக்காமல் இருக்க, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் நிதி ஆவணங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர வேண்டாம் என்றும், உங்கள் நிதி அடையாளத்தை யாரும் பயன்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அமலாக்கத்துறை பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு'டிட்வா' புயல் காரணமாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக, சென்னைக்கான விமானச் சேவைகள் கடந்த மூன்று நாட்களாக முடங்கியுள்ளன. இதனால், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்திய பயணிகள் உணவின்றி தவிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,120 அதிகரித்து, மீண்டும் ரூ.95,000 என்ற மைல்கல்லை கடந்தது.

வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை

வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கைஇலங்கை கடல் பகுதியில் உருவான 'டிட்வா' புயல், தற்போது வட தமிழக பகுதியை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது.

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி கல்லூரி படிப்புக்கு பின் ரெட் ஜெயண்ட் பிக்சர்ஸ் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி தமிழ் சினிமாவில் புதிய திரைப்படங்களை தயாரித்து வந்தார்

விஜய் முதலமைச்சராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: கோபியில் செங்கோட்டையன் பேட்டி..!

விஜய் முதலமைச்சராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: கோபியில் செங்கோட்டையன் பேட்டி..!அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றி கழகம் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார். அவருக்குத் தவெக-வின் உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com