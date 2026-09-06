  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. dutch ceo offered bittu tabahi job in netharland
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (13:37 IST)

தனி ஒருவனாக ஆற்றை சுத்தம் செய்த வாலிபருக்கு வேலை!.. Dutch சி.இ.ஓ அறிவிப்பு!...

bittu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (13:39 IST)
google-news
மத்திய பிரதேசத்தில் வசித்து வருபவர் சுரேந்திர சிங் சவுத்ரி. அந்த பகுதி மக்கள் இவரை பிட்டு டபாஹி என அழைக்கிறார்கள். இவர் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள அஜ்னர் ஆறு குப்பை கோலமாக இருந்துள்ளது. பொதுமக்களால் வீசப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில் உள்ளிட்ட பல குப்பைகளும் அதில் போடப்பட்டு ஆறு மூடிவிட்டது.

இதைப்பார்த்து அதிருப்தியடைந்து பிட்டு ஆற்றை சுத்தம் செய்ய முடிவெடுத்தார்.. பொதுமக்களும், நண்பர்களும் அவருக்கு உதவ முன்வராத நிலையில் தனி ஒருவனாக தானே அந்த ஆற்றை சுத்தம் செய்வது என முடிவெடுத்தார். கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்ந்து அதிலிருந்து குப்பைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அந்த ஆற்றை சுத்தப்படுத்தினார்..

ஒருபக்கம் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை வீடியோக்களையும் அவர் சமூக வலைத்தளங்களில் பிட்டு வெளியிட்டு வந்தார். தற்போது அந்த ஆறு முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பலரின் பாராட்டை பெறவே பல ஊடங்கள் இது தொடர்பாக செய்தி வெளியிட்டன.

ceo

இந்நிலையில், பிட்டுவின் செயலை அங்கீகரிக்கும் வகையில் நெதர்லாந்தை சேர்ந்த Dutch நிறுவனத்தின் CEO போயன் ஸ்லாட் பிட்டுவுக்கு தனது நிறுவனத்தில் வேலை வழங்க முன்வந்திருக்கிறார். கடலை சுத்தப்படுத்த பிட்டு போன்ற இளைஞர்கள் தனக்கு வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
எங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வாங்க.. சொந்த பணத்தில் ஆற்றை சுத்தம் செய்த இளைஞருக்கு நெதர்லாந்து நிறுவனம் அழைப்பு..

ராஜ்மோகனுக்கு செல்கிறதா நிதித்துறை?!.. அதிரடி மாற்றங்களை பண்ணும் விஜய்?....

ராஜ்மோகனுக்கு செல்கிறதா நிதித்துறை?!.. அதிரடி மாற்றங்களை பண்ணும் விஜய்?....2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சரானதும் ராஜ்மோகன், செங்கோட்டையன், மரிய வில்சன், ஆதாவ் அர்ஜுனா, ரமேஷ், என்.ஆனந்த் உள்லிட்ட சிலருக்கு முக்கிய துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டது.

சென்னையில் புதிய விமான நிலையம்!.. 2 இடங்களை தேர்வு செய்த அரசு!..

சென்னையில் புதிய விமான நிலையம்!.. 2 இடங்களை தேர்வு செய்த அரசு!..சென்னையில் தற்போது ஒரே ஒரு விமான நிலையம் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே போக்குவரத்து நெரிச்சலை குறைப்பதற்காக மற்றொரு விமான நிலையம் கட்டுவதற்கு ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டது.

கடன் கட்டாத இளம்பெண்ணை இழுத்து சென்று ஆடையை கழற்றி வீடியோ.. அராஜக கும்பலின் அட்டூழியம்..

கடன் கட்டாத இளம்பெண்ணை இழுத்து சென்று ஆடையை கழற்றி வீடியோ.. அராஜக கும்பலின் அட்டூழியம்..பெங்களூரில் ரூ.1.5 லட்சம் கடன் தொடர்பான விவகாரத்தில் 30 வயது பெண் ஒருவர் கடத்தப்பட்டு, இரண்டு நாட்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொடுமைப்படுத்தப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவரை ஆடைகளை கழற்ற வற்புறுத்தி வீடியோ எடுத்ததுடன், அந்த வீடியோவை வெளியிடுவதாகவும் மிரட்டியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேனாறும் பாலாறும் ஓடும்னு சொன்னீங்க!.. 100 நாளில் 45 ஆயிரம் கோடி கடன்!.. திமுக அட்டாக்...

தேனாறும் பாலாறும் ஓடும்னு சொன்னீங்க!.. 100 நாளில் 45 ஆயிரம் கோடி கடன்!.. திமுக அட்டாக்...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது

டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி.. மாணவர்களுடன் உரையாடல்..

டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி.. மாணவர்களுடன் உரையாடல்..டெல்லியில் உள்ள Shri Ram College of Commerce கல்லூரியின் 100-வது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி சனிக்கிழமை டெல்லி மெட்ரோவில் பயணம் செய்தார். அப்போது மெட்ரோவில் இருந்த மாணவர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடினார்.