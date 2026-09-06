தனி ஒருவனாக ஆற்றை சுத்தம் செய்த வாலிபருக்கு வேலை!.. Dutch சி.இ.ஓ அறிவிப்பு!...
மத்திய பிரதேசத்தில் வசித்து வருபவர் சுரேந்திர சிங் சவுத்ரி. அந்த பகுதி மக்கள் இவரை பிட்டு டபாஹி என அழைக்கிறார்கள். இவர் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள அஜ்னர் ஆறு குப்பை கோலமாக இருந்துள்ளது. பொதுமக்களால் வீசப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில் உள்ளிட்ட பல குப்பைகளும் அதில் போடப்பட்டு ஆறு மூடிவிட்டது.
இதைப்பார்த்து அதிருப்தியடைந்து பிட்டு ஆற்றை சுத்தம் செய்ய முடிவெடுத்தார்.. பொதுமக்களும், நண்பர்களும் அவருக்கு உதவ முன்வராத நிலையில் தனி ஒருவனாக தானே அந்த ஆற்றை சுத்தம் செய்வது என முடிவெடுத்தார். கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்ந்து அதிலிருந்து குப்பைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அந்த ஆற்றை சுத்தப்படுத்தினார்..
ஒருபக்கம் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை வீடியோக்களையும் அவர் சமூக வலைத்தளங்களில் பிட்டு வெளியிட்டு வந்தார். தற்போது அந்த ஆறு முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பலரின் பாராட்டை பெறவே பல ஊடங்கள் இது தொடர்பாக செய்தி வெளியிட்டன.
இந்நிலையில், பிட்டுவின் செயலை அங்கீகரிக்கும் வகையில் நெதர்லாந்தை சேர்ந்த Dutch நிறுவனத்தின் CEO போயன் ஸ்லாட் பிட்டுவுக்கு தனது நிறுவனத்தில் வேலை வழங்க முன்வந்திருக்கிறார். கடலை சுத்தப்படுத்த பிட்டு போன்ற இளைஞர்கள் தனக்கு வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
ஒருபக்கம் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை வீடியோக்களையும் அவர் சமூக வலைத்தளங்களில் பிட்டு வெளியிட்டு வந்தார். தற்போது அந்த ஆறு முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பலரின் பாராட்டை பெறவே பல ஊடங்கள் இது தொடர்பாக செய்தி வெளியிட்டன.
இந்நிலையில், பிட்டுவின் செயலை அங்கீகரிக்கும் வகையில் நெதர்லாந்தை சேர்ந்த Dutch நிறுவனத்தின் CEO போயன் ஸ்லாட் பிட்டுவுக்கு தனது நிறுவனத்தில் வேலை வழங்க முன்வந்திருக்கிறார். கடலை சுத்தப்படுத்த பிட்டு போன்ற இளைஞர்கள் தனக்கு வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.