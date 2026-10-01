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Written By SIVA SIVA

கழுதைக்கு நர்ஸ் வேலைக்கான ஆர்டர் கொடுத்த மத்திய பிரதேச அரசு.. இவ்வளவு அஜாக்கிரதையா?

மத்திய பிரதேசம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (15:45 IST)
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மத்திய பிரதேச மாநில நர்சிங் கவுன்சிலின் இணையவழி பதிவு முறையில் உள்ள குளறுபடிகளை அம்பலப்படுத்த, என்எஸ்யுஐ மாணவர் அமைப்பின் மாநில துணைத் தலைவர் ரவி பார்மர் ஒரு விசித்திரமான முயற்சியை மேற்கொண்டார்.
 
அவர் நர்சிங் கவுன்சில் இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்த போது, விண்ணப்பதாரர் பெயர் இடத்தில் ‘கழுதை’ என்றும், பெற்றோர் பெயரில் ‘கழுதை தந்தை’, சாதி பிரிவில் ‘விலங்கு’ மற்றும் முகவரியில் ‘கிடைக்கும் இடம்’ என்றும் பதிவிட்டார். மேலும், ஆவணங்களுக்கு பதிலாக வெற்று தாள்களையும், புகைப்படத்திற்கு ஒரு நிஜ கழுதையின் படத்தையும் பதிவேற்றினார்.
 
ஆனால் அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக, எவ்வித ஆவணச் சரிபார்ப்போ அல்லது கள ஆய்வோ இன்றி, விண்ணப்பித்த வெறும் 5 நிமிடங்களிலேயே ‘கழுதை’யின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட செவிலியர் மற்றும் மகப்பேறு உதவியாளருக்கான தற்காலிக டிஜிட்டல் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. அதில் 2031-ஆம் ஆண்டு வரை செல்லுபடியாகும் வகையில் போபால் நர்சிங் கல்லூரியில் பி.எஸ்சி நர்சிங் முடித்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
 
இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இடைத்தரகர்களை தவிர்க்கவே தானியங்கி முறை கொண்டுவரப்பட்டதாகவும், இது வெறும் தற்காலிக பதிவு மட்டுமே என்றும் அதிகாரிகள் விளக்கமளித்தனர். இருப்பினும், மக்களின் உயிரை காக்கும் மருத்துவத் துறையில் இத்தகைய தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளுடன் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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