வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (14:50 IST)

டொனால்ட் டிரம்ப் மகன் தாஜ்மஹால் வருகை.. ஆக்ராவில் 200 போலீசார் பாதுகாப்பு..!

டொனால்ட் டிரம்ப் மகன் தாஜ்மஹால் வருகை.. ஆக்ராவில் 200 போலீசார் பாதுகாப்பு..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மகன் டொனால்ட் டிரம்ப் ஜூனியர், இன்று ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ் மஹாலுக்கு வருகை தருகிறார். தனி விமானம் மூலம் ஆக்ராவின் கேரியா விமான நிலையத்திற்கு வரும் டிரம்ப் ஜூனியர், அங்கிருந்து  தாஜ் மஹாலுக்கு செல்கிறார்.
 
டிரம்ப் ஜூனியருடன், சுமார் 40 நாடுகளில் இருந்து 126 சிறப்பு விருந்தினர்கள் தாஜ் மஹால் சுற்றுப்பயணத்தில் கலந்துகொள்கின்றனர்.  அவருடைய வருகையையொட்டி, ஆக்ரா நகரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முக்கிய இடங்களில் 200-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
 
ஆக்ரா பயணத்தை தொடர்ந்து, டிரம்ப் ஜூனியர் இந்த வார இறுதியில் உதய்பூருக்கு செல்கிறார். அங்கு, ஒரு இந்திய-அமெரிக்கத் தம்பதியினரின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வில் அவர் கலந்துகொள்ள இருக்கிறார். இந்த திருமண விழாவில் பல அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
முன்னதாக, 2018ஆம் ஆண்டு டிரம்ப் ஜூனியர் இந்தியா வந்திருந்தபோது, புது டெல்லி, மும்பை, புனே மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்களுக்குச் சென்றார்.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 6 நாட்களுக்குத் தொடர் கனமழை! வானிலை எச்சரிக்கை..!

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தில் நாளை முதல் அடுத்த ஆறு நாட்களுக்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

350% வரி விதிப்பேன் என மிரட்டினேன்.. உடனே மோடி போரை நிறுத்திவிட்டார்: டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மே மாதம் ஏற்பட்ட பதற்றத்தை, தான் தலையிட்டு தீர்த்து வைத்ததாக மீண்டும் ஒருமுறை உரிமை கோரியுள்ளார்.

வேண்டுமென்றே குறைபாடுகளுடன் அறிக்கை சமர்ப்பித்தது தமிழக அரசு.. கோவை, மதுரை மெட்ரோ குறித்து அண்ணாமலை..!

கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசு வேண்டுமென்றே குறைபாடுகளுடன் சமர்ப்பித்ததால்தான் மத்திய அரசு நிராகரித்தது என்று பா.ஜ.க.வின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தையல் போடுவற்கு பதில் 5 ரூபாய் பெவிக்யிக்கை ஒட்டிய டாக்டர்.. சிறுவனின் உயிரில் விளையாடுவதா?

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் உள்ள பாக்யஸ்ரீ மருத்துவமனையில், ஒரு மருத்துவர் குழந்தையின் தலையில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு தையல் போடுவதற்கு பதிலாக, வெறும் 5 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃபெவிக்யிக்கை ஒட்டியதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.

ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவனத்தின் வாகனம் கொள்ளை.. ரூ.7 கோடி பணம் என்ன ஆச்சு?

பெங்களூருவில் பட்டப்பகலில், மத்திய அரசு வரித்துறை அதிகாரிகள் போல வேடமிட்டு, ரூ. 7 கோடி பணத்துடன் சென்ற ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவன வாகனத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில், காவல்துறைக்கு முக்கியமான துப்புகள் கிடைத்துள்ளன.

