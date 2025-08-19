செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (16:58 IST)

தெருநாய்களை பிடித்த மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மீது தாக்குதல்.. டெல்லியில் பரபரப்பு..!

டெல்லியில் தெருநாய்களை பிடிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட மாநகராட்சி ஊழியர்கள், விலங்கு ஆர்வலர்கள் குழுவால் தாக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக, சுமார் 20 பேர் கொண்ட நாய் பிரியர்கள் குழு மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
ரேபிஸ் நோய் பரவல் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்தியது. விசாரணையின் முடிவில், தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்து அவற்றை நிரந்தரமாக பிராணிகள் காப்பகங்களுக்கு மாற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 
 
இந்த உத்தரவின்படி டெல்லியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள்தெரு நாய்களை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, 20 பேர் கொண்ட நாய் பிரியர்கள் குழு, மாநகராட்சி ஊழியர்களின் வாகனத்தை மறித்து, அதில் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு நாய்களை விடுவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
 
மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அளித்த புகாரில், ‘நாய் பிரியர்கள் குழு ஊழியர்களை தாக்கியதாகவும், நாய் பிடிக்கும் வாகனத்தின் ஜன்னலை உடைத்து, அதில் இருந்த பதிவேடுகளையும் திருடி சென்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. எனவே அரசு ஊழியர் தனது கடமையை செய்வதைத் தடுத்ததோடு, அரசு சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்த செயல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

மகாராஷ்டிரா தேர்தலை ரத்து செய்ய தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

மகாராஷ்டிரா தேர்தலை ரத்து செய்ய தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!மகாராஷ்டிரா சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

வெளிமாநிலங்களில் வேலை பார்ப்பவர்கள் திரும்பினால் மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை: மம்தா பானர்ஜி

வெளிமாநிலங்களில் வேலை பார்ப்பவர்கள் திரும்பினால் மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்காள மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்பினால் அவர்களுக்கு, 'ஷ்ரமஸ்ரீ' என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது வேலை கிடைக்கும் வரை மாதம் ரூ. 5,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். எனவே மே.வங்கத்தில் இருந்து வெளிமாநிலம் சென்றவர்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்ப வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.

விமான நிலையங்களை போல ரயில்வே நிலையங்களும்: பயணிகளின் உடமைகளுக்கு புதிய விதிகள் அமல்

விமான நிலையங்களை போல ரயில்வே நிலையங்களும்: பயணிகளின் உடமைகளுக்கு புதிய விதிகள் அமல்இந்திய ரயில்வே, விமான நிலையங்களை போன்றே ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளின் உடமைகளின் எடை மற்றும் அளவை கட்டுப்படுத்த புதிய விதிகளை அமல்படுத்தவுள்ளது.இதன் மூலம், ரயில் நிலையங்கள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு, விமான நிலையங்களை போன்ற ஒரு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டி.ஆர்.பாலு மனைவி மறைவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. இரங்கல் அறிக்கை..!

டி.ஆர்.பாலு மனைவி மறைவுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. இரங்கல் அறிக்கை..!திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலுவின் மனைவியும், அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜாவின் தாயாருமான ரேணுகா தேவி மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். அதன்பின் அவர் வெளியிட்ட இரங்கல் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

சிறுவனை கடித்து இழுத்துச் சென்ற தெரு நாய்கள்.. ஓடி வந்து மீட்ட தாய்! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

சிறுவனை கடித்து இழுத்துச் சென்ற தெரு நாய்கள்.. ஓடி வந்து மீட்ட தாய்! - அதிர்ச்சி வீடியோ!இந்தியா முழுவதும் நாய்கள் தாக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ராஜஸ்தானில் சில தெரு நாய்கள் சேர்ந்து 5 வயது சிறுவனை வேட்டையாட முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

