ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025 (08:26 IST)

இருமல் மருந்தால் 10 குழந்தைகள் மரணம் அடைந்த விவகாரம்: பரிந்துரை செய்த மருத்துவர் கைது..!

இருமல் மருந்தால் 10 குழந்தைகள் மரணம் அடைந்த விவகாரம்: பரிந்துரை செய்த மருத்துவர் கைது..!
மத்திய பிரதேசத்தின் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் 10 குழந்தைகள் மரணமடைந்த சோக சம்பவத்தில்,  இருமல் மருந்தை பரிந்துரைத்த மருத்துவர் பிரவீன் சோனி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
 
குழந்தைகளின் மரணத்திற்கு காரணமான இருமல் மருந்தின் ஆய்வக சோதனையில் 48.6% டயத்லீன் கிளைக்கால் என்ற நச்சு இரசாயனம் கொண்டிருந்தது உறுதியானது. இந்த நச்சு, சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மருத்துவர் சோனி மற்றும் இருமல் மருந்து உற்பத்தியாளர் மீது  வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இருந்த நிலையில் தற்போது மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
இந்த இருமல் மருந்தால் குறைந்தது 12 குழந்தைகள் இறந்த நிலையில் இந்த வழக்கு நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

விஜய்யை மொத்தமாக காலி செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்: டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி குற்றச்சாட்டு

விஜய்யை மொத்தமாக காலி செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள்: டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி குற்றச்சாட்டுகரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து பேசிய புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, நடிகர் விஜய் மீது வைக்கப்படும் விமர்சனங்கள் திட்டமிட்ட காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே வருவதாக குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழகத்தை மீட்போம்' பிரச்சாரம்: எடப்பாடி பழனிசாமியின் பொதுக்கூட்டங்கள் திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?

தமிழகத்தை மீட்போம்' பிரச்சாரம்: எடப்பாடி பழனிசாமியின் பொதுக்கூட்டங்கள் திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?அதிமுக சார்பில் தற்போது 'தமிழகத்தை மீட்போம், மக்களை காப்போம்' என்ற தலைப்பில் பிரச்சாரக் கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், இரண்டு இடங்களில் நடைபெறவிருந்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தேர்தல் பரப்புரை திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதியில் கனமழை வெள்ளம்: நிலச்சரிவு அபாயம்: தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை!

திருப்பதியில் கனமழை வெள்ளம்: நிலச்சரிவு அபாயம்: தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை!ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் திருப்பதியில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி வருவதால், நகரின் வீதிகளிலும் தாழ்வான பகுதிகளிலும் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் தண்ணீர் தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வானிலை காரணமாக, திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தனது ஊழியர்களை எச்சரிக்கை நிலையில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கச்சா குண்டு தயாரிப்பின்போது ஏற்பட்ட விபத்து. உடல் சிதறி ஒருவர் பலி!

கச்சா குண்டு தயாரிப்பின்போது ஏற்பட்ட விபத்து. உடல் சிதறி ஒருவர் பலி!மேற்கு வங்க மாநிலம் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில், கச்சா குண்டுகள் தயாரிக்கும்போது ஏற்பட்ட வெடிப்பில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com