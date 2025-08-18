திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (09:47 IST)

உங்க ஏசி ரூம்ல தெரு நாய்கள வெச்சிக்க வேண்டியதுதான?! - பிரபலங்களை வெளுத்த இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா!

Ram Gopal varma

தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்துவது குறித்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து பிரபலங்கள் பலர் குரல் கொடுத்த நிலையில், அவர்களை ராம் கோபால் வர்மா விமர்சித்துள்ளார்.

 

நாடு முழுவதும் நாய் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில் டெல்லியில் தெருநாய்கள் கடித்ததில் 6 வயது குழந்தை பரிதாபமாக இறந்தது. அதை தொடர்ந்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தலைநகரம் முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான நாய்களை பிடித்து கருத்தடை ஊசி போட்டு அவற்றை காப்பகங்களில் அடைக்க உத்தரவிட்டது.

 

இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து நேற்று நாடு முழுவதும் நாய் நேசர்களும், திரை பிரபலங்கள் பலரும் போராட்டம் நடத்தினர். நடிகை சதா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நாய்களுக்கு ஆதரவாக போட்ட வீடியோவும் வைரலானது.

 

இந்நிலையில் இதனால் கடுப்பான இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா எக்ஸ் தளத்தில் “மக்கள் இறந்தால் பரவாயில்லை. ஆனால் நாய்களுக்காக கண்ணீர் சிந்துகிறீர்களா?” என கேள்வி எழுப்பி பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர் “ தெரு நாய்களுக்காக மும்முரமாக அன்பு காட்டும் நாய் விரும்பிகளுக்கு சில வியக்கத்தக்க "தீர்வுகள்":

  1. எல்லா ஏழைகளையும் தங்களது வீடுகளைச் சேர்த்துக் கொண்டு தெருவை மொத்தமாக  நாய்களுக்கு விட்டுவிடலாமே?
     

  2. நாய்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர் போலவே என்றால், உங்கள் லாப்ரடார், ஹஸ்கி, சாலையில் இருக்கும் நாய்கள் எதையாவது கல்யாணம் செய்துக்கொள்ளலாமே?
     

  2. நிர்வாகிகள் பதவிக்கு ராட்ட்வெய்லர் நாய்களை வைத்து பாருங்கள் — குறைந்தபட்சம் அதை ஊளைக்கும் சத்தம் மௌன அமுலாளர்களை விட பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
     

  2. நாய்கள் நலன் காக்கும் நாய்ப்ரியர்களின் கருணையை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தி விட முடிவதில்லை, அதனால், நாய்களை ஸ்டெரிலைஸ் செய்யாமல்,நாய்ப்ரியரின் ‘கருணை உணர்வுகளை’ ஸ்டெரிலைஸ் செய்யலாமே?
     

  2. உங்கள் குழந்தைகளை சாலையிலிருக்கும் நாய்களோடு விளையாட அனுப்பலாமே? இயற்கைக்கு அருகில் சேர்க்கும் ஒரு வழி!
     

  2. உங்கள் மூலம் நாய்கள் சாலையில் சுதந்திரமாக இருக்க கூடுமென்றால், உங்களது உயர்தர நாய்களையும் வெளியில் போட்டு வையுங்கள், எவ்வாறு வரப்போகிறதென்று பார்ப்போம் – ஏர்கண்டிஷன் இல்லாமல் பிழைத்துக்காட்டட்டும்.
     

  2. நாய்கள் குழந்தைகளுக்குச் சமமான உரிமைகள் கொண்டது என்று நினைத்தால், சாலை நாய்களுக்கு பள்ளிகள் கட்டுங்கள், குழந்தைகளுக்குத் தங்கும் குடிசைகள் அமைக்கவும்.
     

  2. அடுத்த முறை நீங்கள் நோய்த்தொற்றில் விழும்போது, மருத்துவமனைக்கு செல்லவேண்டாம் – ஒரு விலங்குகளுக்கான மருத்துவரிடம் சென்று, சிகிச்சை பெறுங்கள்!
     

  2. உங்கள் ஏசி படுக்கை அறையை சாலையில் இருக்கும் நாய்களுக்கு விட்டுவிடுங்கள், நீங்களும் சந்தோஷமாக பாதையில் உறங்குங்கள்.
     

  2. மனிதர்களை விட நாய்களை அதிகம் வணங்குகிறீர்களே, கோவில்களில் இறைவனுக்கு பதிலாக தெரு நாய்களை வைத்து தொழுங்கள், முக்தி கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.
     

  2. “ஒரு நாயை தத்தெடுக்கவும், ஒரு குழந்தையை கொல்லவும்” என்று ஒரு நிறுவனத்தைத் தொடங்குங்கள் – குறைந்தபட்சம் உண்மையான பிராண்டிங்!
     

  2. சாலைக் நாய்கள் ஏழைகளை மட்டும் தாக்குகிறதென்றால், எல்லா குடிசை வாசிகளையும் உங்கள் பெருஞ்சிற்ப வீடுகளில் குடியமர்த்தி, உங்கள் லாப்ரடார் நாய்களை சாலையில் காவல் பணிக்கு அனுப்புங்கள்.
     

  2. ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு குழந்தை கொல்லப்படும்போது, அந்த "கொல்ல வேண்டிய நிகழ்ச்சிக்கு" உட்பட்ட நாய்களுக்கு இரங்கல் கூட்டம் நடத்துங்கள்.

 

இவ்வாறு நாய் பிரியர்களுக்கு பல அறிவுரை சொல்லும் தொணியில் கிண்டல் செய்து பதிவிட்டுள்ளார் ராம் கோபால் வர்மா.

 

Edit by Prasanth.K

டிரம்ப் பயமுறுத்தல் வெத்துவேட்டு.. சுமார் 1000 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

டிரம்ப் பயமுறுத்தல் வெத்துவேட்டு.. சுமார் 1000 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியா மீது கூடுதல் வரி விதித்தால் இந்திய பங்குச்சந்தை கடுமையாக சரிவடையும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், டிரம்ப்பின் மிரட்டல் வெறும் வெத்துவேட்டு அறிவிப்புதான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், இன்றைய பங்குச்சந்தையில் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி அபாரமான உயர்வை சந்தித்துள்ளன.

துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு.. திமுக ஆதரிக்குமா?

துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு.. திமுக ஆதரிக்குமா?மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக இருக்கும் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பா.ஜ.க.வின் கூட்டணி கட்சிகள் அவரது வேட்பாளர் தேர்வை ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில், தி.மு.க. உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு: சில நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்ந்ததால் அதிருப்தி..!

தீபாவளி பண்டிகை ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு: சில நிமிடங்களில் விற்றுத்தீர்ந்ததால் அதிருப்தி..!இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கான ரயில் பயணச் சீட்டு முன்பதிவுகள் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே விற்றுத்தீர்ந்துவிட்டன. இதனால், சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லத் திட்டமிட்டிருந்த பயணிகள் பலர் அதிருப்தி அடைந்தனர்.

மத அடையாளத்தை மறைத்து இளம்பெண்ணிடம் பழகிய நபர்: மதம் மாற மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது..!

மத அடையாளத்தை மறைத்து இளம்பெண்ணிடம் பழகிய நபர்: மதம் மாற மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜை சேர்ந்த ஒரு பெண் மதம் மாற மறுத்ததையடுத்து, அப்பெண்ணைத் தாக்கி மிரட்டி, கொள்ளையடித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சினிமாவில் நூறு பேரை அடிக்கும் விஜய், நேரில் அடிக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜூ கேள்வி

சினிமாவில் நூறு பேரை அடிக்கும் விஜய், நேரில் அடிக்க முடியுமா? செல்லூர் ராஜூ கேள்விஎந்த நடிகர் மாநாடு நடத்தினாலும், கட்சி தொடங்கினாலும் அ.தி.மு.க.வுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

