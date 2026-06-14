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இரண்டு குழந்தைகளும் எங்கள் குழந்தை இல்லை.. தம்பதியின் வழக்கால் அதிர்ச்சி அடைந்த நீதிமன்றம்..

ஐவிஎஃப் தவறு
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (09:45 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (09:32 IST)
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ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனை ஒன்றில், ஐவிஎஃப்  செயற்கை கருத்தரிப்பு சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்ட தம்பதிக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் தங்களது சொந்த குழந்தைகள் இல்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. ராகுல் ரத்தோர் மற்றும் அவரது மனைவி கடந்த ஆண்டு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டனர்.
 
ஜனவரி மாதம் அந்த பெண்ணுக்கு இரட்டை பெண் குழந்தைகள் பிறந்தன. ஆனால், அதில் ஒரு குழந்தை தங்களைப்போல் இல்லாமல், வடகிழக்கு இந்தியர்களின் சாயலில் இருந்ததால் தம்பதியினருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட டிஎன்ஏ பரிசோதனையில், அந்த இரட்டை குழந்தைகள் இருவருமே உயிரியல் ரீதியாக அவர்களுக்கு பிறக்கவில்லை என்ற கசப்பான உண்மை வெளிவந்தது.
 
இதுகுறித்து அவர்கள் காவல்துறையில் புகார் அளித்தும் மூன்று மாதங்களாக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படவில்லை. பின்னர் நீதிமன்ற தலையீட்டிற்கு பிறகே மார்ச் 31 அன்று வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. ஜூன் 5 அன்று நீதிமன்றம், அந்த ஐவிஎஃப் மையத்தில் உள்ள கருப்பதிவு ஆவணங்களை உடனடியாக பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே மூன்று முறை சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட அந்த தாய், பிரசவித்த சில நாட்களிலேயே காவல் நிலையம் வரவழைக்கப்பட்டு அலைக்கழிக்கப்பட்டதால் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளார். "நான் கர்ப்பமாகி குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தேன், ஆனால் எங்களின் சொந்த குழந்தைகள் எங்கே? இந்த தவற்றிற்கு யார் பொறுப்பு?" என்று கண்ணீருடன் அத்தாய் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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