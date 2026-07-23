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  4. DMK MPs Hold Solo Protest in Parliament Demanding NEET Cancellation Without Calling for Minister's Resignation
Written By Webdunia

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிகளுடன் இணையாமல் தனியாக போராட்டம் நடத்திய திமுக எம்.பிக்கள்.. ஏன்?

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இந்தியா கூட்டணி எம்பிகளுடன் இணையாமல் தனியாக போராட்டம் நடத்திய திமுக எம்.பிக்கள்.. ஏன்? - DMK MPs Hold Solo Protest in Parliament Demanding NEET Cancellation Without Calling for Minister's Resignation
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:09 IST)
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நீட் தேர்வுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன. காங்கிரஸ், சமாஜவாதி, திரிணமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து போராடிய நிலையில், திமுக எம்பிக்கள் மட்டும் அக்கட்சியின் நாடாளுமன்றக் குழுத்தலைவர் கனிமொழி தலைமையில் தனியாக போராட்டத்தில் குதித்தனர்.
 
இந்த போராட்டத்தில், திமுக எம்பிக்கள் கைகளில் ஏந்திய பதாகைகளில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் மற்றும் மாணவர்களை காக்க வேண்டும் என்ற வாசகங்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தன. "வேண்டாம், வேண்டாம், நீட் தேர்வு வேண்டாம்", "மத்திய அரசே, மாணவர்களை அடிக்காதே" என அவர்கள் முழக்கமிட்டனர்.
 
எனினும், இந்தியா கூட்டணியின் மற்ற கட்சிகள் பிரதானமாக வலியுறுத்திய மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமா கோரிக்கை குறித்த எந்த ஒரு வாசகமும் திமுக எம்பிக்களின் பதாகைகளில் இடம்பெறவில்லை. இது தேசிய அரசியலில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளதுடன், எதிர்க்கட்சிகளிடையே உள்ள ஒருங்கிணைப்பு குறித்த விவாதங்களையும் எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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