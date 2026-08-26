வந்தே மாதரம் பாடலை முழுமையாக பாட முடியாது: கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமார்
கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார், ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலின் முதல் இரண்டு சரணங்கள் மட்டுமே அரசு மற்றும் தேசிய நிகழ்ச்சிகளில் பாடப்படும் என்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் முடிவுக்கு தனது முழு ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார்.
பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்தியா டுடே ரவுண்ட்டேபிள் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், கட்சியின் கொள்கை மற்றும் முடிவுக்கு தான் கட்டுப்படுவதாகவும், இனி அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதல் இரண்டு சரணங்களே பாடப்படும் என்றும் கூறினார்.
சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியில் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலின் ஆறு சரணங்களும் பாடப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, அது தனது கவனத்திற்கு தெரியாமல் நடைபெற்றிருக்கலாம் என சிவகுமார் விளக்கம் அளித்தார். இனி இதுபோன்ற நிகழ்வுகளில் காங்கிரஸ் எடுத்துள்ள முடிவே பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸ் செயற்குழு சமீபத்தில் 1937ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை மீண்டும் உறுதி செய்தது. அதன்படி, பொது மற்றும் தேசிய நிகழ்ச்சிகளில் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலின் முதல் இரண்டு சரணங்களை மட்டுமே பாட வேண்டும் என கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது. இதற்கு பாஜக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காங்கிரஸ் தேசியப் பாடலை அவமதிப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய சிவகுமார், இந்தியா பல்வேறு மொழிகள், கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களை கொண்ட நாடு என்றும், அனைத்து சமூகத்தினரையும் அரவணைத்து செல்வதே காங்கிரஸின் கொள்கை என்றும் கூறினார். மேலும், மதம் தொடர்பான விவாதத்தில் கருத்து தெரிவித்த அவர், காற்று, நீர், சூரியன் போன்ற இயற்கை வளங்களுக்கு மதம் கிடையாது என்றும், அனைவரும் அவற்றை சமமாக பயன்படுத்துகிறோம் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
Edited by Siva