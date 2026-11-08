நாடு முழுதும் களைகட்டிய தீபாவளி திருநாள் கொண்டாட்டம்..புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசு என மக்கள் மகிழ்ச்சி!
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இன்று வழக்கமான உற்சாகத்துடனும் கோலாகலத்துடனும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. துன்பம் என்னும் இருளை நீக்கி, இன்பம் என்னும் ஒளியை பரப்பும் இந்த நன்னாளில், மக்கள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்து, புத்தாடைகள் அணிந்து இறைவனை வழிபட்டனர்.
வீடுகளில் தயாரிக்கப்பட்ட சுவையான பலகாரங்கள் மற்றும் சிறப்பு உணவுகளை இறைவனுக்கு படைத்து வணங்கிய மக்கள், தங்கள் உறவினர்களுக்கும் அண்டை வீட்டாருக்கும் இனிப்புகளை பரிமாறி மகிழ்ந்தனர். காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இணைந்து வண்ண வண்ண மத்தாப்புகளைக் கொளுத்தியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
தமிழகம் உட்பட இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மக்கள் காலையிலேயே குடும்பத்துடன் கோவில்களுக்குச் சென்று சிறப்பு வழிபாடுகளில் பங்கேற்றனர். இந்துக்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு தரப்பு மக்களும் சகோதரத்துவத்துடன் இணைந்து கொண்டாடும் இந்த தீபாவளித் திருநாளை முன்னிட்டு, மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.