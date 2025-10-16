வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (09:27 IST)

7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டெல்லியில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்! - அனுமதி வழங்கிய உச்சநீதிமன்றம்!

7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டெல்லியில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்! - அனுமதி வழங்கிய உச்சநீதிமன்றம்!

பல்வேறு காரணங்களால் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக டெல்லியில் பட்டாசுகள் தடை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

டெல்லியில் நாளுக்கு நாள் காற்று மாசுபாடு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் நிலையில் குளிர் காலங்களில் நிலைமை இன்னும் மோசமாகிறது. மக்கள் வெளியவே செல்ல முடியாத அளவு புகைமூட்டம் ஆகிவிடுகிறது. இதனால் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக டெல்லியில் வாகனம் இயக்குவது முதல் பல கட்டுப்பாடுகள் உள்ள நிலையில், தீபாவளிக்கு பட்டாசு விற்கவும், வெடிக்கவும் கூட தடை செய்யப்பட்டிருந்தது.

 

இந்த தடையை விலக்கக்கோரி மத்திய அரசு, டெல்லி அரசு, பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் உள்ளிட்டோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு அளித்தனர். டெல்லி மக்களும் முழுமையான தீபாவளியை கொண்டாட வழி செய்ய வேண்டும் என அதில் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

 

அந்த மனுவை பரிசீலித்த உச்சநீதிமன்றம் டெல்லியில் பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளது. பண்டிகை காலங்களில் சிறுவர்கள் மகிழ்ச்சியாக பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடுவதற்காக தடைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதை பொதுமக்கள் வரவேற்றுள்ளனர். ஆனால் அதேசமயம் பட்டாசு வெடிக்க நேரக் கட்டுப்பாடுகள் டெல்லி அரசால் விதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

இந்திய ராணுவம் பாலிவுட்டுக்கு கதை எழுதப் போகலாம்! - பாகிஸ்தான் ராணுவம் விமர்சனம்!

இந்திய ராணுவம் பாலிவுட்டுக்கு கதை எழுதப் போகலாம்! - பாகிஸ்தான் ராணுவம் விமர்சனம்!இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் குறித்து இந்தியா திரைப்பட பாணியிலான கதைகளை விடுவதாக பாகிஸ்தான் ராணுவம் விமர்சித்துள்ளது.

காலையில் ஆசிரியர்.. இரவில் திருடன்! ஆன்லைன் லாட்டரியால் ஏற்பட்ட திருப்பம்!

காலையில் ஆசிரியர்.. இரவில் திருடன்! ஆன்லைன் லாட்டரியால் ஏற்பட்ட திருப்பம்!விழுப்புரத்தில் ஆன்லைன் லாட்டரியில் பணத்தை இழந்த பட்டதாரி ஆசிரியர் திருடனாய் மாறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மலேசியாவில் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் கொரோனா? 6 ஆயிரம் மாணவர்கள் பாதிப்பு!

மலேசியாவில் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் கொரோனா? 6 ஆயிரம் மாணவர்கள் பாதிப்பு!மலேசியாவில் கொரோனா மற்றும் இன்புளூயன்சா காய்ச்சலால் ஆயிரக்கணக்கில் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வகுப்பறையில் திடீரென மாணவன் அடித்த பெப்பர் ஸ்பிரே.. 10 பேர் பாதிப்பு.. ஒரு மாணவன் ஐசியூவில்..!

வகுப்பறையில் திடீரென மாணவன் அடித்த பெப்பர் ஸ்பிரே.. 10 பேர் பாதிப்பு.. ஒரு மாணவன் ஐசியூவில்..!கேரளாவின் கல்லியூர் மாவட்டத்தில் உள்ள புன்னமூடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், வகுப்பறையில் ஒரு மாணவன் பெப்பர் தூள் ஸ்பிரே அடித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஒரு நோபல் பரிசுக்காக இந்திய உறவை சிதைத்துவிட்டார் டிரம்ப்.. முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் குற்றச்சாட்டு..!

ஒரு நோபல் பரிசுக்காக இந்திய உறவை சிதைத்துவிட்டார் டிரம்ப்.. முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் குற்றச்சாட்டு..!முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் ரஹ்ம் இம்மானுவேல், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீது இந்திய-அமெரிக்க உறவுகளை சிதைத்ததாக கடுமையாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 40 ஆண்டுகால திட்டமிடலை டிரம்ப் வீணாக்கியதாக அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com