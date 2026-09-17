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  4. Disha Salian Death Case: Father Sends Rs 500 Crore Defamation Notice to Aaditya Thackeray and Anil Deshmukh
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (11:40 IST)

ரூ.500 கோடி நஷ்டஈடு வேண்டும்.. மறைந்த பிரபல நடிகையின் தந்தை அனுப்பிய நோட்டீஸ்..

திஷா சலியான் வழக்கு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (11:40 IST)
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மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் முன்னாள் மேலாளரான திஷா சலியான் மரண வழக்கில், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா தலைவர் ஆதித்ய தாக்கரே மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் அனில் தேஷ்முக் ஆகியோருக்கு எதிராக ரூ.500 கோடி நஷ்டஈடு கேட்டு சட்டப்பூர்வமான நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 
திஷாவின் தந்தையான சதீஷ் சலியான் இந்த நோட்டீஸை அனுப்பியுள்ளார். தனது மகளுக்கு நீதி கேட்கும் போராட்டத்தை இந்த தலைவர்கள் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டதாகவும், அவதூறானதாகவும் சித்தரிக்க முயன்றதாக அந்த நோட்டீஸில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த 2020 ஜூன் 8 அன்று மும்பையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்து விழுந்து திஷா சலியான் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வரும் நிலையில், ஆதித்யா தாக்கரே உள்ளிட்டோரின் பெயர்கள் எஃப்.ஐ.ஆர்-ல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
 
இதற்கிடையில், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள ஆதித்யா தாக்கரே, திஷா சலியானை தான் எப்போதுமே சந்தித்தது இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தங்களுக்கு நிபந்தனையற்ற பகிரங்க மன்னிப்பு கோருவதோடு, முக்கிய ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் அதை வெளியிட வேண்டும் என்றும் சதீஷ் சலியான் தரப்பில் கோரப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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