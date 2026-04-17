வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 17 ஏப்ரல் 2026 (12:59 IST)

தொகுதி மறுவரையறை: அமித்ஷா பேச்சுக்கும் மசோதாவிற்கும் முரண்பாடு: கனிமொழி காட்டம்!

நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான விவாதத்தில், திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி எம்பி மத்திய அரசை மிகக்கடுமையாக சாடினார். உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவையில் கூறுவதற்கும், மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அம்சங்களுக்கும் இடையே பெரும் முரண்பாடுகள் இருப்பதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தமிழகம் போன்ற மாநிலங்கள் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தி சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வது தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்படும் அநீதி என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மக்கள் தொகையை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தியதற்காக தமிழகம் பெருமைப்பட வேண்டுமே தவிர, தண்டிக்கப்பட கூடாது. புதிய முறையினால் உத்தர பிரதேசத்திற்கு இடங்கள் கூடும், ஆனால் தமிழகம் 11 இடங்களை இழக்க நேரிடும்" என்று கனிமொழி கவலை தெரிவித்தார்.
 
மேலும், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவைத் தொகுதி மறுவரையறையுடன் இணைத்தது ஒரு அரசியல் சதி என்றும், இந்திய பெண்களை பாஜக மனித கவசமாக பயன்படுத்துவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். 
 
தொகுதி மறுவரையறைக்காக காத்திருக்காமல், 2029 மக்களவை தேர்தலிலேயே 33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். மாநில அரசுகளின் ஆலோசனையின்றி மத்திய அரசு அமைக்கும் ஆணையம் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்றும் அவர் தனது உரையில் பதிவு செய்தார்.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com