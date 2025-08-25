செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (16:20 IST)

கூலி வேலைக்கு சென்று வைரத்துடன் திரும்பும் தொழிலாளிகள்.. ஆந்திராவில் பரபரப்பு..!

ஆந்திர பிரதேசத்தின் ராயலசீமா பகுதியில் பெய்து வரும் மழை, குர்னூல் மற்றும் அனந்தபூர் மாவட்ட கிராமவாசிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு புதிய அதிர்ஷ்டத்தை தேடும் பருவமாக மாறியுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் வைரம் உள்ளிட்ட விலைமதிப்பற்ற கற்களை தேடும் வேட்டை தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
ஜொன்னகிரி, துகலி மற்றும் பெரவலி மண்டலங்களில், மழை பெய்ததால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் மண் அரிப்பு காரணமாக, ஆயிரக்கணக்கான கிராமவாசிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் வெளியாட்கள் தங்களது அதிர்ஷ்டத்தை சோதிக்க ஆர்வத்துடன் குவிந்து வருகின்றனர்.
 
ஏற்கனவே சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வைரம் கண்டெடுத்ததால் சாதாரண விவசாயிகள் கோடீஸ்வரர்களாகவும், பில்லியனர்களாகவும் மாறிய கதைகள் உண்டு.  கடந்த 2018-ல் தனது முதல் வைரத்தை ஒருவர் கண்டறிந்ததாகவும்,  அதை அவர் ரூ. 8 லட்சத்திற்கு விற்றதாகவும் தெரிகிறது.
 
குர்னூல் மற்றும் அனந்தபூர் மாவட்டங்களில் வைரங்கள் பற்றிய நாட்டுப்புற கதைகள் நீண்டகாலமாக நிலவி வருகிறது. மக்கள் வேலைக்காக சென்று,  வைரங்களுடன் திரும்பி வருகின்றனர். பெரிய தொகைகள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் இதுவரை எந்தக் குற்றங்களும் பதிவாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

விமானத்தை கண்டுபிடித்தது ரைட் சகோதரர்கள் அல்ல.. அதற்கு முன்பே புஷ்பக விமானம்' இருந்தது.. சிவராஜ் சிங் சவுகான்

விமானத்தை கண்டுபிடித்தது ரைட் சகோதரர்கள் அல்ல.. அதற்கு முன்பே புஷ்பக விமானம்' இருந்தது.. சிவராஜ் சிங் சவுகான்விமானத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் ரைட் சகோதரர்கள் அல்ல, அவர்களுக்கு முன்னரே இந்தியாவில் 'புஷ்பக விமானம்' இருந்தது என்று மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தெரிவித்துள்ளார்.

காலை உணவு திட்டம்.. முதலமைச்சருக்கு உலக சுகாதார நிறுவன முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி கோரிக்கை..!

காலை உணவு திட்டம்.. முதலமைச்சருக்கு உலக சுகாதார நிறுவன முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி கோரிக்கை..!முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் இன்று முதல் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் விரிவாக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை வைத்துள்ளார்.

அண்ணாமலை கையில் பதக்கம் வாங்க மறுத்த அமைச்சர் மகன்! - புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு!

அண்ணாமலை கையில் பதக்கம் வாங்க மறுத்த அமைச்சர் மகன்! - புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு!புதுக்கோட்டையில் நடந்த துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் வென்ற அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜாவின் மகன், பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கையில் பதக்கம் வாங்க மறுத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 400 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. நகைப்பிரியர்கள் அதிர்ச்சி..!

இன்று ஒரே நாளில் 400 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. நகைப்பிரியர்கள் அதிர்ச்சி..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.50 மற்றும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்துள்ளது. இது நகை வாங்க திட்டமிட்டிருந்த பொதுமக்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும், வெள்ளி விலை இன்று ஒரு கிலோவுக்கு 1000 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. இது வெள்ளி வாங்க விரும்பும் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.

நாளை முதல் கூடுதல் 25% வரி.. பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!

நாளை முதல் கூடுதல் 25% வரி.. பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கு விதித்த கூடுதல் 25% வரி நாளை முதல் அமலுக்கு வர இருப்பதாக அதிகாரபூர்வ உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த செய்தி இந்திய பங்குச்சந்தையில் கடும் சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், முதலீட்டாளர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com