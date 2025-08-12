செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (11:57 IST)

சீனாவுடனான உறவை முற்றிலும் துண்டிக்க முடியாது: காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம்

சீனாவுடன் இந்தியாவுக்கு வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், அவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதுதான் சிறந்த உறவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான தற்போதைய உறவுகள் குறித்து அவர் பேசியதாவது:
 
சீனாவுடன் நமக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனாலும், நாம் அவர்களுடன் இணைந்து திட்டங்களை செயல்படுத்தவும், ஒத்துழைக்கவும் முடியும். சீனாவுடனான உறவை நாம் முழுமையாகத் துண்டிக்கவோ அல்லது முற்றிலும் முறித்து கொள்ளவோ முடியாது
 
எந்தவொரு மோதலுக்கும் ஒரே தீர்வு பேச்சுவார்த்தைதான். சீனாவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவது மட்டுமே சிறந்த உறவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.  இந்த பேச்சுவார்த்தை, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பரஸ்பர நம்பிக்கையையும் புரிதலையும் மேம்படுத்த உதவும்.
 
இந்தியா, சீனாவுடன் மிகப்பெரிய அளவில் வர்த்தக தொடர்புகளை கொண்டுள்ளது. இந்தியாவின் பல துறைகளில் சீன முதலீடுகள் உள்ளன. எனவே, சீனாவுடனான உறவை முற்றிலுமாகத் துண்டிப்பது, இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
கார்த்தி சிதம்பரத்தின் இந்தக் கருத்து, இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவை நிர்வகிப்பதில் உள்ள சவால்களையும், பேச்சுவார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
 
