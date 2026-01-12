திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (14:34 IST)

கரூர் சம்பவம்!. பேட்டி கொடுத்த டிஜிபியும் விசாரணையில் ஆஜர்.. விஜய்க்கு நெருக்கடி?

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி பரப்புரை செய்வதற்காக கரூருக்கு சென்றபோது 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பற்றி சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த சில மாதங்களாக விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். ஏற்கனவே கரூருக்கு சென்ற சிபிஐ அதிகாரிகள் சம்பவம் நடந்த இடம், அங்கு என்ன நடந்தது பற்றிய பல தகவல்களை சேகரித்தார்கள்.. மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களின் உறவினர்கள் என பலரிடமும் விசாரணை செய்து வாக்குமூலத்தை பெற்றார்கள்.

மேலும் கரூர் மாவட்ட உயர் அதிகாரி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், அதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் ஆகியோருக்கும் சம்மன் அனுப்பி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து விசாரணை செய்து வாக்குமூலம் பெற்றார்கள். அதோடு சம்பவத்தில் முக்கிய தொடர்பு கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மம் அனுப்பப்பட்டு இன்று காலை அவர் ல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார். தற்போது அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இல்லையில்தான், கரூர் சம்பவம்  தொடர்பாக அப்போது செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்த அப்போதைய சட்ட ஒழுங்கு டிஜிபி டேவின்சன் ஆசிர்வாதத்தை இன்று டெல்லிக்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் வரவழைத்திருக்கிறார்கள்.. விஜய் ஏற்கனவே சிபிஐ அலுவலகத்தில் இருக்கும் நிலையில் டேவிட்சன் ஆசிர்வாதத்திடமும் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

சம்பவம் நடந்த அன்று போலீசார் சொன்ன எந்த கட்டுப்பாடுகளையும் விஜயுடன் இருந்த புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் கேட்கவில்லை. குறிப்பாக சம்பவம் நடந்த இடத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் விஜயை அங்கே வர வேண்டாம் என போலீசார் சொல்லியும் விஜய் அங்கே சென்றார்.. இதையெல்லாம் வைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் டிஜிபியை அருகில் வைத்துக் கொண்டு விஜயிடம் விசாரணை நடத்துவார்கள் எனத் தெரிகிறது.

டிஜிபியை அருகில் வைத்துக் கொண்டு விஜயிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துவதால் அது விஜய்க்கு நெருக்கடியை கொடுக்கும் எனத் தெரிகிறது.

