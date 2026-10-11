சிஜேபி தலைவர் அபிஜித் பாட்டி மறைவு.. மனித நேயத்துடன் நடந்து கொண்ட டெல்லி போலீஸ்..
டெல்லியில் அனுமதியின்றி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த முயன்ற காரணத்தால் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் டெல்லி காவல் துறையினரால் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர். மும்பையிலிருந்து டெல்லி வந்திறங்கிய விமானத்தினுள்ளேயே நுழைந்து டெல்லி போலீசார் தங்களை கைது செய்ததாக அபிஜித் குற்றஞ்சாட்டினார்.
இந்நிலையில், மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஹிங்கோலி மாவட்டத்தில் வசித்து வந்த அபிஜித் திப்கேயின் பாட்டி சாவித்ரிபாய் சங்கர்ராவ் திப்கே வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். இச்செய்தியை அறிந்த டெல்லி காவல் துறையினர், மிகுந்த மனிதநேயத்துடன் அபிஜித் திப்கேவிடம் பாட்டியின் மறைவு குறித்த தகவலை தெரிவித்தனர். மேலும், பாட்டியின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக அவரது சொந்த ஊருக்கு விரைவாக செல்வதற்கு தேவையான அனைத்துப் பயண உதவிகளையும் செய்து தருவதாக டெல்லி போலீசார் உறுதியளித்துள்ளனர்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி CJP கட்சியினர் டெல்லி முழுவதும் தீவிர போராட்டம் நடத்தியதால், நகர் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டு, 1,000-க்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இத்தகைய பதற்றமான சூழலிலும், காவலில் உள்ள தலைவருக்கு பாட்டியின் மறைவு செய்தியை தெரிவித்து, பயண உதவி வழங்க முன்வந்த டெல்லி காவல்துறையின் மனிதநேய நடவடிக்கை அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.