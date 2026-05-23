  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Delhi to Noida Airport in 21 Minutes: Uttar Pradesh Approves High-Speed Rapid Rail Connectivity Proposal
Written By

டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..

நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையம்
Publish: Sat, 23 May 2026 (19:10 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (19:04 IST)
google-news
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.
 
டெல்லி-வாரணாசி அதிவேக ரயில் பாதையையும் இந்த விமான நிலைய முனையத்துடன் இணைக்கும் வகையில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஜெவார் விமான நிலைய பகுதி ஒரு மாபெரும் சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் தொழில்துறை மையமாக உருவெடுக்கும். 
 
மேலும், யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்வே பகுதியானது ஆக்ரா-லக்னோ, டெல்லி-மும்பை உள்ளிட்ட முக்கிய விரைவு சாலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டு வருவதால், இது மிக முக்கியமான போக்குவரத்து மண்டலமாக மாறவுள்ளது. இப்பகுதியில் செமிகண்டக்டர் சிப் தயாரிப்பு ஆலை, மருத்துவ உபகரண பூங்கா, தரவு பூங்கா மற்றும் பொம்மை பூங்கா போன்ற பல நவீன தொழில் திட்டங்களும் அதிவேகமாக மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 
 
இந்த அதிவேக ரயில் இணைப்பு, தலைநகர் டெல்லி மற்றும் நொய்டா இடையேயான வணிக தொடர்பை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?

நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.

டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!

டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!அகமதாபாத் குற்றப்பிரிவு போலீசார், திருமண மற்றும் டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல நடித்து 21 பெண்களை ஏமாற்றிய ஹிமான்ஷு என்ற ராக்கி பாஞ்சால் என்ற நபரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..

டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.

ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாப்பிள்ளை ரூ.5 கோடி.. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாப்பிள்ளை ரூ.25 லட்சம்.. இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை ரேட்

ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாப்பிள்ளை ரூ.5 கோடி.. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாப்பிள்ளை ரூ.25 லட்சம்.. இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை ரேட்இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை சட்டம் ரீதியாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும், மணமகனின் படிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பை அடிப்படையாக கொண்ட 'மறைமுக வரதட்சணை ரேட் கார்டு' இன்னும் சமூகத்தை உலுக்கி வருகிறது.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக வாகன விளம்பரம்.. அசத்தும் அரசு பள்ளிகள்..!

தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக வாகன விளம்பரம்.. அசத்தும் அரசு பள்ளிகள்..!தமிழக கல்வித்துறையில் எப்போதும் இல்லாத ஒரு புதிய மறுமலர்ச்சியாக, அரசு பள்ளிகள் தங்களின் தரத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் விதமாக எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளன.