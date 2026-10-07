ஆகாஷவாணி பவனில் அனுமதி இன்றி நுழைந்து போராட்டம்: ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மீது வழக்குப்பதிவு!
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி 'இந்தியா' கூட்டணி எம்பிக்கள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தினர். நாடாளுமன்றத்திலிருந்து தேர்தல் ஆணைய தலைமையகத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்றபோது, காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால், தலைவர்கள் அங்கேயே முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கிடையே அனுமதி இன்றி ஆகாஷவாணி பவன் வளாகத்திற்குள் பலவந்தமாக நுழைந்து, எம்பிக்கள் குழு தேர்தல் அதிகாரிகளை சந்திக்க அனுமதிக்கும் வரை வெளியேற மறுத்து போராட்டம் நடத்தியதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வத்ரா மீது டெல்லி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
சட்ட ஒழுங்கை பராமரிக்கும் நோக்கில் காவல் துறையினர் தலையிட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தலைவர்களை கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர். இப்போராட்டத்தின் போது 10 எம்பிக்கள் உட்படச் சுமார் 260 பேர் தற்காலிகமாக கைது செய்யப்பட்டு, கிங்ஸ்வே கேம்ப் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர். அனுமதி பெறாமல் வளாகத்திற்குள் நுழைந்தது தொடர்பாகவும், தொடர் முற்றுகை தொடர்பாகவும் டெல்லி போலீசார் முதற்கட்ட வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.