  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Delhi Police Register FIR Against Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Over Akashvani Bhavan Protest
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (11:00 IST)

ஆகாஷவாணி பவனில் அனுமதி இன்றி நுழைந்து போராட்டம்: ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மீது வழக்குப்பதிவு!

ராகுல்காந்தி
Written By: SIVA
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (11:00 IST)
google-news
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி 'இந்தியா' கூட்டணி எம்பிக்கள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தினர். நாடாளுமன்றத்திலிருந்து தேர்தல் ஆணைய தலைமையகத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்றபோது, காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால், தலைவர்கள் அங்கேயே முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 
இதற்கிடையே அனுமதி இன்றி ஆகாஷவாணி பவன் வளாகத்திற்குள் பலவந்தமாக நுழைந்து, எம்பிக்கள் குழு தேர்தல் அதிகாரிகளை சந்திக்க அனுமதிக்கும் வரை வெளியேற மறுத்து போராட்டம் நடத்தியதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வத்ரா மீது டெல்லி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
சட்ட ஒழுங்கை பராமரிக்கும் நோக்கில் காவல் துறையினர் தலையிட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தலைவர்களை கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர். இப்போராட்டத்தின் போது 10 எம்பிக்கள் உட்படச் சுமார் 260 பேர் தற்காலிகமாக கைது செய்யப்பட்டு, கிங்ஸ்வே கேம்ப் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர். அனுமதி பெறாமல் வளாகத்திற்குள் நுழைந்தது தொடர்பாகவும், தொடர் முற்றுகை தொடர்பாகவும் டெல்லி போலீசார் முதற்கட்ட வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெப்போ வட்டி விகிதம் உயர்வு... கடன் வாங்கியவர்களுக்கு திண்டாட்டம்...

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.