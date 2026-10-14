கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் 3 தலைவர்கள் கைது.. சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு..
டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தர் பகுதி அதிகாரப்பூர்வமான போராட்ட களமாக நீக்கப்பட்டு புதிய கட்டுப்பாடுகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு அனுமதியின்றி நுழைய முயன்ற 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' தலைவர்களான சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரான்கா மற்றும் அஜிங்க்யா ஷிண்டே ஆகியோரை டெல்லி காவல்துறை தடுப்புக் காவலில் கைது செய்துள்ளது.
இவர்களுக்கு எதிராக கிரிமினல் அத்துமீறல் மற்றும் உத்தரவுகளை மீறியதாக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி உச்சநீதிமன்றத்தின் மீதான தனது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளதோடு, அரசியல் ரீதியான மக்கள் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படும் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று போராட்ட தளங்களில் ஒன்றான புகழ்பெற்ற ராம்லீலா மைதானம் இந்த ஆண்டின் இறுதி வரை அதாவது அடுத்த இரண்டரை மாதங்களுக்கு எந்தவிதமான முன்பதிவுக்கும் காலியாக இல்லை என்றும், டிசம்பர் 29, 30 மற்றும் 31 ஆகிய மூன்று நாட்கள் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவங்கள் டெல்லி அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.