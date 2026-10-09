டெல்லியில் நாளை கரப்பான்பூச்சி ஜனதா பார்ட்டி போராட்டம்.. மெட்ரோ ரயில்கள் ரத்து...
டெல்லியில் நாளை அதாவது அக்டோபர் 10 அன்று நடைபெறவுள்ள போராட்டத்தை முன்னிட்டு, அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கும் வகையில் 57 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வாயில்களை மூட டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. டெல்லி காவல்துறையின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 10-ஆம் தேதி ஜந்தர் மந்தரில் "வாக்குத் திருட்டு" குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்த அழைப்பு விடுத்துள்ளது. உணர்ச்சிமிக்க இடங்களை நோக்கிப் பொதுமக்கள் திரள்வதைத் தடுக்க, இன்று இரவு 9 மணி முதல் சூழல் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் வரை இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் எனக் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜீவ் சவுக், மத்திய செயலகம், மண்டி ஹவுஸ், சாந்தினி சவுக் உள்ளிட்ட முக்கியமான 57 நிலையங்களில் ரயில் சேவைகளின் இடைவெளியும் குறைக்கப்படும். மத்திய டெல்லி மற்றும் போராட்டம் நடைபெறும் இடங்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிடும் பயணிகள், தங்களது பயணத்தைத் தொடங்கும் முன் டெல்லி மெட்ரோவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.