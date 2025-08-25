செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
டெல்லி மெட்ரோ கட்டணம் திடீர் உயர்வு.. சென்னையிலும் உயர்த்தப்படுமா?

டெல்லி மெட்ரோவில் இனி பயணம் செய்வது பயணிகளின் பாக்கெட்டுகளுக்கு சற்று சுமையாக இருக்கும். டெல்லி மெட்ரோ ரயில் கார்ப்பரேஷன் தனது ரயில் சேவைக்கான கட்டணத்தை இன்று முதல் திருத்தி அமைத்து அமல்படுத்தியுள்ளது. வழக்கமான வழித்தடங்களில் ஒரு பயணத்திற்கு ரூ.1 முதல் ரூ.4 வரை கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.  
 
டெல்லியில் புதிய மெட்ரோ கட்டணங்கள்:
 
0–2 கி.மீ.: ரூ.11 (முன்பு ரூ.10)
 
2–5 கி.மீ.: ரூ.21 (முன்பு ரூ.20)
 
12–21 கி.மீ.: ரூ.43 (முன்பு ரூ.40)
 
21–32 கி.மீ.: ரூ.54 (முன்பு ரூ.50)
 
32 கி.மீ.க்கு அப்பால்: ரூ.64 (முன்பு ரூ.60)
 
ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் தேசிய விடுமுறை நாட்களில், வழக்கமாக கட்டணம் குறைவாக இருக்கும். ஆனால், தற்போது அந்த நாட்களில் அதிகபட்ச டிக்கெட்டின் விலை ரூ.50லிருந்து ரூ.54 ஆக உயர்ந்துள்ளது.  
 
தலைநகர் டெல்லியில் மெட்ரோ கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் சென்னை உள்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதியிலும் கட்டணம் உயர வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
நாடு முழுவதும் ஜியோ சேவை பாதிப்பு: ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் அவதி

நாடு முழுவதும் ஜியோ சேவை பாதிப்பு: ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் அவதிநாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ரிலையன்ஸ் ஜியோ பயனர்கள் இன்று தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் மொபைல் இணையதள சேவையை அணுகுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். இது, ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் இடையூறை ஏற்படுத்தியது.

கத்தியை நெருப்பில் காட்டி மனைவிக்கு சூடு வைத்த கணவன்.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை சம்பவம்..!

கத்தியை நெருப்பில் காட்டி மனைவிக்கு சூடு வைத்த கணவன்.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை சம்பவம்..!மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில், புதிதாகத் திருமணம் ஆன பெண் ஒருவர், மதுபோதையில் தனது கணவர் சூடான கத்தியால் உடலில் சூடு வைத்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் திடீரென ஏற்பட்ட மேகவெடிப்பு, கனமழை.. வைஷ்ணோ தேவி கோயிலுக்கு சென்றவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?

ஜம்மு - காஷ்மீரில் திடீரென ஏற்பட்ட மேகவெடிப்பு, கனமழை.. வைஷ்ணோ தேவி கோயிலுக்கு சென்றவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?ஜம்மு - காஷ்மீரில் பெய்துவரும் கனமழை, மேகவெடிப்பு மற்றும் நிலச்சரிவு காரணமாக டோடா மாவட்டத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், பல இடங்களில் வீடுகள் இடிந்து சேதமடைந்தன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ வழித்தடம்.. பாதுகாப்பு சான்றிதழ் சோதனை பணிகள் நிறைவு..

பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ வழித்தடம்.. பாதுகாப்பு சான்றிதழ் சோதனை பணிகள் நிறைவு..சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணியின் ஒரு பகுதியாக, பூந்தமல்லி புறவழி சாலை முதல் போரூர் வரையிலான வழித்தடத்தில் ரயில் சேவை தொடங்குவதற்கான பாதுகாப்பு சோதனைகள் நிறைவடைந்துள்ளன. ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆர்டிஎஸ்ஓ அமைப்பால் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையின் முக்கிய சாலைக்கு நடிகர் ஜெய்சங்கர் பெயர்.. அரசாணை வெளியீடு..!

சென்னையின் முக்கிய சாலைக்கு நடிகர் ஜெய்சங்கர் பெயர்.. அரசாணை வெளியீடு..!சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள கல்லூரி பாதையின் பெயரை 'ஜெய்சங்கர் சாலை' என்று மாற்றம் செய்ய அனுமதி அளித்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. கல்லூரி பாதையில் இருந்த வீட்டில் பல ஆண்டுகள் வசித்து வந்த நடிகர் ஜெய்சங்கருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து வெளியான அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

