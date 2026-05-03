மனைவியுடன் விடிய விடிய சண்டை.. பாத்ரூமில் தூக்கில் தொங்கிய நீதிபதி..!
டெல்லியில் கர்கர்தூமா நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றி வந்த அமன்குமார் சர்மா , கிரீன் பார்க் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சர்மாவின் மனைவியான நிதி மாலிக்கும் ஒரு நீதிபதி ஆவார். உயிரிழப்பதற்கு முந்தைய நாள் இரவு தனது தந்தைக்கு போன் செய்த சர்மா, தான் மிகுந்த சிக்கலில் இருப்பதாகவும் வாழ்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதாகவும் கூறி அழுதுள்ளார்.
சர்மாவின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின்படி, கடந்த இரண்டு மாதங்களாக கணவன் மனைவி இடையே சுமூகமான உறவு இல்லை. நிதி மாலிக் தனது கணவரை மனரீதியாக சித்ரவதை செய்ததாகவும், வீட்டை தனது முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முயன்றதாகவும் சர்மாவின் தந்தை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
சம்பவத்தன்று இரவு இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது; அப்போது நிதி மாலிக் சத்தமிட்டதாகவும், சர்மா அழுதுகொண்டே தனது மொபைல் போனுடன் பாத்ரூம் சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. நீண்ட நேரமாகியும் அவர் வெளியே வராததால் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது அவர் தற்கொலை செய்திருந்தது தெரியவந்தது.
புனே சட்டக்கல்லூரியில் பயின்ற சர்மா, 2021-ல் நீதித்துறையில் பணியில் சேர்ந்தார். இச்சம்பவம் குறித்து டெல்லி போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
