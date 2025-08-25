திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
பிரதமர் மோடியின் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் குறித்த வழக்கு: டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை வெளியிட வேண்டும் என மத்திய தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. இந்த விவகாரம், கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள இந்த தீர்ப்பு நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த வழக்கு, 2016-ஆம் ஆண்டு மத்திய தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவில் இருந்து தொடங்குகிறது. பிரதமரின் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்று தகவல் ஆணையம், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்திற்கு உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 2017-ஆம் ஆண்டு டெல்லி பல்கலைக்கழகம் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
 
நீதிமன்றத்தில், டெல்லி பல்கலைக்கழகம் பிரதமரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை பொதுவெளியில் வெளியிடுவது, தனிநபர் சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது என்று வாதிட்டது. பிரதமரின் கல்வித் தகுதி குறித்த தகவல்கள் பொதுவெளியில் ஏற்கனவே இருந்தாலும், அவரது தனிப்பட்ட சான்றிதழை வெளியிட முடியாது என்று பல்கலைக்கழகம் தனது வாதத்தில் குறிப்பிட்டது.
 
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நடந்த இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தற்போது டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் மேல்முறையீட்டை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம், பிரதமரின் பட்டப்படிப்பு சான்றிதழை வெளியிட தேவையில்லை என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
 
இந்தத் தீர்ப்பு, தனிப்பட்ட தகவல்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுவெளியில் தகவல்களை வெளியிடுவது தொடர்பான விவாதங்களை மீண்டும் முன்னுக்கு கொண்டுவந்துள்ளது. 
 
அங்கிளை அங்கிள்னுதானே சொல்ல முடியும்! - விஜய் பேச்சு குறித்து மன்சூர் அலிகான்!

அங்கிளை அங்கிள்னுதானே சொல்ல முடியும்! - விஜய் பேச்சு குறித்து மன்சூர் அலிகான்!சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டில் விஜய் முதல்வர் ஸ்டாலினை ‘அங்கிள்’ என அழைத்தது குறித்து மன்சூர் அலிகான் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

அமலாக்கத்துறை சோதனையின்போது தப்பிக்க முயன்ற எம்.எல்.ஏ.. விரட்டி பிடித்த அதிகாரிகள்..!

அமலாக்கத்துறை சோதனையின்போது தப்பிக்க முயன்ற எம்.எல்.ஏ.. விரட்டி பிடித்த அதிகாரிகள்..!மேற்கு வங்காளத்தின் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.வான ஜிபன் கிருஷ்ணா சாஹா தொடர்புடைய பல இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியபோது, அவர் தனது வீட்டில் இருந்து தப்பி செல்ல முயன்ற நிலையில் அதிகாரிகள் அவரை விரட்டி பிடித்தனர்.

காசா மருத்துவமனையில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: 3 பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட 15 பேர் பலி

காசா மருத்துவமனையில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: 3 பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட 15 பேர் பலிபாலஸ்தீனத்தின் காசா பகுதியில் உள்ள நாசர் மருத்துவமனை மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில், 3 பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட குறைந்தது 15 பேர் கொல்லப்பட்டதாக பாலஸ்தீன சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த தாக்குதல், உலகெங்கிலும் உள்ள பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மனிதாபிமான அமைப்புகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடன் பெற சிபில் ஸ்கோர் அவசியமில்லை: வங்கிகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சகம் அறிவுறுத்தல்..!

கடன் பெற சிபில் ஸ்கோர் அவசியமில்லை: வங்கிகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சகம் அறிவுறுத்தல்..!முதல்முறையாகக் கடன் பெற விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு சிபில் ஸ்கோர் கட்டாயமில்லை என வங்கிகளுக்கு மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை: தமிழக அரசு

ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால், 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை: தமிழக அரசுஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் கடும் தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

