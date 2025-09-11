வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (16:50 IST)

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.
 
மனுதாரர், சோனியா காந்தி  இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்னதாகவே,  அவரது பெயர் டெல்லி புதிய வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று குற்றம் சாட்டினார். இந்த செயல் சட்டவிரோதமானது என்றும், இதற்காக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யுமாறு காவல்துறையினருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டது.
 
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மனுதாரரின் கோரிக்கையை நிராகரித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார். முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யுமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட அவர் மறுத்துவிட்டார். இந்த முடிவு, சோனியா காந்திக்கு ஆதரவாக அமைந்துள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

