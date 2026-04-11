பெண்களுக்கு ஏன் இட ஒதுக்கீடு அவசியம்.. டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா கூறிய காரணங்கள்..!
டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 'நாரி சக்தி வந்தன் அபியான்' விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தில் கலந்துகொண்ட டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, மகளிர் இடஒதுக்கீட்டின் அவசியம் குறித்து உரையாற்றினார். நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு, ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் கொள்கை முடிவெடுப்பதிலும் சமமான பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
அவர் பேசுகையில், "அனைத்து பெண்களும் சாதாரண சூழ்நிலையில் எவ்வித ஆதரவும் இன்றி உயரிய பதவிகளை அடைந்துவிட முடியாது. ஒரு சிலரால் மட்டுமே தனித்து முன்னேற முடிகிறது. எனவேதான் இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு அவசியமான கருவியாக மாறுகிறது.
பெண்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவும், அமைச்சர்களாகவும், முதல்வர்களாகவும் பொறுப்பேற்கும் போதுதான், சமூகத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கும் உண்மையான மாற்றம் நிகழும். பெண்களின் பாதுகாப்பு, அவர்களின் அதிகாரம் மற்றும் தற்சார்பு வாழ்க்கை ஆகியவற்றை உறுதி செய்ய பெண்களின் குரல் அதிகார மையங்களில் ஒலிக்க வேண்டும்," என்று குறிப்பிட்டார்.
மாநிலங்களின் கொள்கை உருவாக்கத்திலும், குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் முறைகளிலும் பெண்களின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது என்றும் அவர் தனது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார்.
Edited by Siva