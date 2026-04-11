சனி, 11 ஏப்ரல் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 11 ஏப்ரல் 2026 (16:50 IST)

பெண்களுக்கு ஏன் இட ஒதுக்கீடு அவசியம்.. டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா கூறிய காரணங்கள்..!

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 'நாரி சக்தி வந்தன் அபியான்' விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தில் கலந்துகொண்ட டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, மகளிர் இடஒதுக்கீட்டின் அவசியம் குறித்து உரையாற்றினார். நாட்டின் மக்கள்தொகையில் பாதியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு, ஆட்சி நிர்வாகத்திலும் கொள்கை முடிவெடுப்பதிலும் சமமான பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
அவர் பேசுகையில், "அனைத்து பெண்களும் சாதாரண சூழ்நிலையில் எவ்வித ஆதரவும் இன்றி உயரிய பதவிகளை அடைந்துவிட முடியாது. ஒரு சிலரால் மட்டுமே தனித்து முன்னேற முடிகிறது. எனவேதான் இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு அவசியமான கருவியாக மாறுகிறது. 
 
பெண்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவும், அமைச்சர்களாகவும், முதல்வர்களாகவும் பொறுப்பேற்கும் போதுதான், சமூகத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கும் உண்மையான மாற்றம் நிகழும். பெண்களின் பாதுகாப்பு, அவர்களின் அதிகாரம் மற்றும் தற்சார்பு வாழ்க்கை ஆகியவற்றை உறுதி செய்ய பெண்களின் குரல் அதிகார மையங்களில் ஒலிக்க வேண்டும்," என்று குறிப்பிட்டார். 
 
மாநிலங்களின் கொள்கை உருவாக்கத்திலும், குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் முறைகளிலும் பெண்களின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது என்றும் அவர் தனது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
Edited by Siva

ஆகஸ்ட் 15 முதல் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் கிடையாதா? புதிய அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!

ஆகஸ்ட் 15 முதல் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் கிடையாதா? புதிய அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!டெல்லியில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தவும், மின்சார வாகன பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கவும் டெல்லி அரசு அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. இதன்படி, டெல்லி மின்சார வாகனக் கொள்கை 2.0 வரைவு அறிக்கையில், வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சிஎன்ஜி மூலம் இயங்கும் புதிய இருசக்கர வாகனங்களை பதிவு செய்ய தடை விதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

கும்பமேளாவில் பிரபலமான மோனலிசா கணவர் மீது போக்சோ வழக்கு.. 16 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்தாரா?

கும்பமேளாவில் பிரபலமான மோனலிசா கணவர் மீது போக்சோ வழக்கு.. 16 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்தாரா?உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத் கும்பமேளாவில் பாசி மாலை விற்று சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமானவர் மோனலிசா. இவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே பர்மான் கான் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்தின் போது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டையில் மோனலிசாவிற்கு 18 வயது கடந்துவிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், அவர் மைனர் என்றும், இது 'லவ் ஜிகாத்' என்றும் புகார்கள் எழுந்தன.

தேர்தலுக்கு பின் கனிமொழி தனிக்கட்சி தொடங்குவார்: அண்ணாமலை ஆரூடம்

தேர்தலுக்கு பின் கனிமொழி தனிக்கட்சி தொடங்குவார்: அண்ணாமலை ஆரூடம்கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் வானதி சீனிவாசனுக்காக, ரத்தினபுரி பகுதியில் பாஜகவின் முக்கிய முகமான அண்ணாமலை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், திமுகவின் எதிர்காலம் குறித்த அதிரடி கணிப்புகளை முன்வைத்தார்.

திமுக தீயசக்திதான் கேப்டனை கொண்டுபோச்சி!. விஜய் முதல்வராகணும்!.. பொன்னம்பலம் பிரச்சாரம்!...

திமுக தீயசக்திதான் கேப்டனை கொண்டுபோச்சி!. விஜய் முதல்வராகணும்!.. பொன்னம்பலம் பிரச்சாரம்!...ஏற்கனவே நடிகர் ராமராஜன் விஜய்க்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய வந்த நிலையில் தற்போது நடிகர் பொன்னம்பலமும் விஜய்க்கு ஆதரவாக களமிறங்கியிருக்கிறார்.

திமுகவுக்கு செக்!.. தமிழ்நாடு உள்துறை செயலாளர் மாற்றம்!.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி...

திமுகவுக்கு செக்!.. தமிழ்நாடு உள்துறை செயலாளர் மாற்றம்!.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி...தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதும் பல அதிகாரங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் கைக்கு வந்து விடும்.

