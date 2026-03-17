ரூ.600க்கு பதில் ரூ.6000 கூகுள் பே அனுப்பிய வெளிநாட்டு பயணி.. ஆட்டோ டிரைவர் என்ன செய்தார்? செம்ம ட்விஸ்ட்..!
தலைநகர் டெல்லியில் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணி போல நடித்து, ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் நடத்தப்பட்ட நேர்மை சோதனை குறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
சில கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ரூ.600 கட்டணம் கேட்ட ஓட்டுநரிடம், அந்த நபர் கூகுள் பே மூலம் தவறுதலாக ரூ.6000 அனுப்புவது போல காட்டியுள்ளார். அந்த பெரிய தொகையை திருத்தாமல், ஆட்டோ ஓட்டுநர் சம்மதம் தெரிவித்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
பின்னர், அந்த நபர் தனது வெளிநாட்டு பாவனையை கைவிட்டு ஹிந்தியில் பேச தொடங்கியதும், ஓட்டுநர் எந்த கூச்சமும் இன்றி "பயணி கொடுக்க முன்வரும்போது நான் ஏன் மறுக்க வேண்டும்?" என்று பதிலளித்துள்ளார்.
இந்திய பண்பாட்டிற்கு இத்தகைய செயல்கள் கலங்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக நெட்டிசன்கள் சாடி வருகின்றனர். சுற்றுலா பயணிகளிடம் காட்டும் இத்தகைய பேராசை, நாட்டின் நற்பெயரை பாதிக்கும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட ஓட்டுநர் மீது டெல்லி காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.
