திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (16:20 IST)

ராகுல்காந்திக்கு கொலை மிரட்டல்! இதை நீங்களும் ஆதரிக்கிறீங்களா? - அமித்ஷாவுக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்!

amit shah

ராகுல்காந்திக்கு பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நேரடியாக கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு காங்கிரஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

 

ராகுல்காந்தி வாக்கு திருட்டு நடந்திருப்பதாக தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையத்தை விமர்சித்து வருவதை, பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் பிந்து மகாதேவ் ஒரு டிவி விவாத நிகழ்ச்சியில் கண்டித்து பேசியபோது “ராகுல்காந்தியின் நெஞ்சில் சுட வேண்டும்” என பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் அவர் மீது பாஜக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

 

இதுகுறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள காங்கிரஸ் “நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்திக்கு பிந்து மகாதேவ் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளதை காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. இது வாய் தவறியோ, எதார்த்தமாகவோ கூறப்பட்டதல்ல. மக்களின் பிரச்சினைகளுக்காக குரல் கொடுக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு விடுக்கப்பட்ட அப்பட்டமான கொலை மிரட்டல் ஆகும்” என தெரிவித்துள்ளது.

 

மேலும் பல கேள்விகளை அந்த கடிதத்தில் எழுப்பியுள்ள காங்கிரஸ், ராகுல்காந்தி மீதான இந்த கொலை மிரட்டலை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதன் மூலம் பாஜக இதை மறைமுகமாக ஆதரிக்கிறதா? என்ற கேள்வியையும் கேட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

கரூர் கூட்டநெரிசல்: வீடியோ ஷேர் செய்தவர்களை தேடி வரும் காவல்துறை?

கரூர் கூட்டநெரிசல்: வீடியோ ஷேர் செய்தவர்களை தேடி வரும் காவல்துறை?கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் பலி சம்பவம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் குறித்த தகவல்களை காவல்துறை சேகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கரூரில் சதி நடந்திருந்தால் மூடி மறைச்சிடுவாங்க! சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்!

கரூரில் சதி நடந்திருந்தால் மூடி மறைச்சிடுவாங்க! சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்!கரூரில் கூட்டநெரிசலால் மக்கள் பலர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

டெல்லியில் அதிகாலை நடந்த கோர விபத்து.. 12 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலி..!

டெல்லியில் அதிகாலை நடந்த கோர விபத்து.. 12 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலி..!டெல்லியில் இன்று அதிகாலை நடந்த கோர விபத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து ஒரு வாகனம் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்ற விபத்தாக இருக்கலாம் என டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தவெக தொண்டர்களை காவலர்கள் தாக்கிய வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது! - தவெக வழக்கறிஞர்

தவெக தொண்டர்களை காவலர்கள் தாக்கிய வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது! - தவெக வழக்கறிஞர்கரூர் பிரச்சாரத்தில் சதி நடந்துள்ளதாக தொடரப்பட்ட வழக்கின் தன்மை குறித்து தவெக வழக்கறிஞர் அறிவழகன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்த கூடாது: கேரள சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்த கூடாது: கேரள சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்!கேரள சட்டமன்றத்தில், வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com